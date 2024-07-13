星級煮意︱女神沈殷怡食極唔肥　虞逸峯爆對方喜好一類食物

各位觀眾大家好，歡迎回到這個星期的《星級煮意》Chill級版。今次就有「暖男廚神」虞逸峯（Dennis）的到來，教大家一道簡單得來，又能表現一下你的廚藝的一菜，就是「上湯大蝦煎米粉」。

這道菜看似複雜，但其實製作簡單。只需要將米粉煎成麵餅，然後再將大蝦炒熟並加入薑蔥爆香，最後把大蝦以及醬汁倒在米粉上即可完成。材料有米粉、大蝦、薑、芫荽、蔥、鹽以及食油。

在煮食期間，虞逸峯除了展示了他的廚藝之外，更大爆他以廚藝的追女心得。他就說自己曾以烹飪之名，邀請女友人到他家中作客。更表示他都一把年紀，如果沒有類似的經驗的話都挺尷尬的。不過他就表明沒有成功的案例，要多多加油啊逸峯！

虞逸峯又表示ViuTV女神沈殷怡（Shirley），嘗過不少他的廚藝，而且大家都是海鮮的愛好者，所以大家都會經常齊齊撐枱腳。他又大讚Shirley沒有偶像包袱，只要是好吃的，都會吃，不會將「減肥」掛在咀邊，而且近期真的瘦了，真的「食極唔肥」。不過虞逸峯就公開呼籲，叫Shirley好多多學習一下烹飪，就樣就不用每次都要勞煩他下廚了。

場地提供：Cooklike