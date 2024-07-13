鞠婧禕約滿淪「人球」　劉詩詩粉絲嫌棄落閘

內地小花鞠婧禕與經理人公司完約，即撇清關係四出謀後路。雖然分別有傳她會加入劉詩詩、楊紫或李冰冰旗下經理人公司，但未官宣已遭一眾花旦的粉絲嫌棄唾罵，現時在網上被當波踢，還未有落腳地。

內地花旦代言、商演等資源爭奪不休，除了頂流女星劉詩詩、劉亦菲、楊紫、迪麗熱巴、楊冪與娜扎外，不少「二奶命」望升一線的小花都密謀坐正，當中樣貌、人氣與口碑愈見「升呢」的鞠婧禕，可謂近年較優質的內地小花。

剛踏入30歲的她是女團SNH48成員，向來有不少「鐵粉」，並擁有「中國4,000年一遇美女」美譽，早年內地平台發起「古裝四美」投票，她曾擊敗多位「古偶」仙女鼻祖劉詩詩、楊冪、楊紫與Angelababy等，以高姿態排名第一！雖然其「整容臉」及演技多年來一直捱轟，但主演劇集《芸汐傳》、《花間令》均受讚賞，當中在《花》劇分飾兩角，演技更提升不少！

主動出擊打關係

日前她跟前公司絲芭傳媒完約，其個人社交平台隨即刪走相關資料，甫成為自由身，已有傳她會加盟內地兩大頂流女星劉詩詩與楊紫的商務經理人大雷，日前她出席周年慶典活動，是離巢後首個活動，剛巧與劉詩詩同場，但兩人似乎故意疏離，碰個正着亦沒甚交流。鞠婧禕坐在一旁撥扇，又主動周圍打關係；而新劇剛煞科的劉詩詩未知是否拍劇時受傷，腳上貼着大片紗布，見她不時坐下休息，但與鞠婧禕分開幾個座位，中間隔着江疏影與吳謹言等。活動後，劉詩詩的粉絲即時在網上開戰，叫鞠婧禕彈開，別妄想分一杯羹，共享劉詩詩的資源。

到了昨日，鞠婧禕在網上可謂「被當波踢」，有指她其實是簽給李冰冰公司和頌傳媒，旗下藝人包括娜扎與周也等，而其粉絲紛紛留言，指不論簽哪一間公司，總好過留在舊東家，因之前被推掉不少工作，轉會除了可提升形象，令向來有點「網紅風格」的她更有星味，在人脈、熱度及營銷各方面亦有所得着，網民直言：「去別公司未必有多好，但不會有更差。」

另外，周年活動上還有吳謹言與江疏影等爭妍鬥麗，吳謹言穿上黑色Tube Dress，下身透視晒腿；江疏影則走中國風，清麗脫俗。

「收視女王」楊紫 無懼後浪搶飯碗

鞠婧禕隨時做楊紫師妹，但即使成事，要霸佔楊紫的資源亦不容易，皆因楊紫實力超強，去年劇集《長相思》首季開播，熱度隨即衝破33,000，打破肖戰的《玉骨遙》紀錄，榮登年度冠軍。睽違一年，《長相思2》雖然被批口碑、聲勢俱弱，但昨日平台公布熱度已破30,000，連同楊紫舊作《承歡記》、《餘生，請多指教》等的佳績，其「收視女王」地位無人可以代替！

另外，網上流傳《長2》演員片酬，首季袋走2,000萬元人民幣（約2,150萬港元）的楊紫，第2季更飆破2,500萬元人民幣（約2,690萬港元），相當厲害！