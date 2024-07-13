【是日通勝】

農曆六月初八

甲辰年 辛未月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：交易、出行、立約

忌：祭祀、置產、祈福

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：25、43、32

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

金牛座：工作中找到樂趣，可暫忘一切不愉快的事。

雙子座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

巨蟹座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

獅子座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

處女座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

天秤座：尋戀愛對象不可太隨便，只重外表易出事。

天蠍座：健康是財富，趁周末做點運動，有益身心！

人馬座：財運跌幅顯著，在開源節流上要多下苦功。

山羊座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

水瓶座：工作順利，即使麻煩出現，仍能從容面對。

雙魚座：不要抱持交行貨心態，以免招致別人投訴。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 財運好

（跌）猴 桃花弱

鼠：心情好，適合跟另一半享受二人世界。

牛：相信自己的能力，事業上可大放異彩。

虎：事業獲貴人關照，但仍需要付出努力。

兔：懂得謙讓包容，可在社交場合獲好評。

龍：不要因一時失意而灰心，希望在明天！

蛇：事業運有點糟糕，容易被小人拖後腿。

馬：財運及事業運皆不錯，必須好好把握。

羊：事業運轉差，宜堅守崗位，保持耐性。

猴：是日沖煞，感情遇阻力，自信心受挫。

雞：投資忌輕舉妄動，必須做好風險評估。

狗：心情差，思緒亂，易把簡單事複雜化。

豬：運勢好極了，能遇到熱心相助的貴人！

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

對巨蟹座的誤解

巨蟹座是一個情感豐富的星座，但他們常常被人誤解。就看看你們有沒有這樣誤解了他們？

巨蟹座常常被認為是情緒化的人。他們會流淚，會為了一些小事情而生氣，但這不代表他們情緒化。實際上，巨蟹座是一個非常敏感的星座，能夠感受到他人的情感和需要。他們流淚或生氣是因為對某些事情感到非常關注和在意。

巨蟹座通常被誤解為沒有自信。他們不喜歡在人前大聲說話，也不喜歡為自己爭取權益，但這並不代表他們沒有自信。實際上，巨蟹座是一個非常自信的星座，知道自己的價值，也知道自己擅長做甚麼，只是不喜歡炫耀，也不需要得到他人的認可。

巨蟹座通常被誤解為沒有野心。他們不像其他星座那樣追求權力、財富和名譽，但不代表沒有野心。實際上，巨蟹座是一個非常有野心的星座，但不會像其他人一樣公開表達，通常會在自己的領域裏努力工作，不斷追求進步和成長。

巨蟹座通常被誤解為軟弱。他們不喜歡爭吵和衝突，也不喜歡進行競爭，但不代表軟弱。實際上，巨蟹座是一個非常堅強的星座，但不會像其他人一樣表現得很強勢，通常會在背後默默努力，堅持自己的信仰和原則。

總之，巨蟹座常常被人誤解，但實際上，巨蟹座是一個非常敏感、自信、有野心和堅強的星座，只是表現方式可能不同於其他星座。