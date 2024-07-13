娛圈單打︱譏刺粉絲叫老公　內地頂流唔想撈

曾是韓流男團EXO一員的內地男星黃子韜，2015年回流中國發展順風順水，躋身頂流之列，其後更被指繼承病逝富爸爸200億元身家，唔憂柴唔憂米，於是專注戀愛。近日傳出他向緋聞女友徐藝洋求婚成功，粉絲隨即一片哀號，大喊崩潰！

都明嘅，粉絲愛偶像之心，就恍若懷春少女一般，梗係唔希望見到「老公結婚了，新娘不是我」啦。之不過，黃子韜對此並不領情，竟然開Live直嗆：「你們不要再幻想了，我之前不是打破過你們嗎？老是幻想來幻想去，一天到晚叫老公、老公真逗，手都牽不着還老公，不要做這種幻想！」哇哈哈，好大膽呀你！

喂，都唔知話你坦白好，定係話你囂張好！大家都知，一個明星要成功，少不得粉絲真金白銀課金支持，粉絲自稱「乜太太」，將偶像當成老公，亦係人之常情。一旦粉絲對偶像失去幻想，恐怕偶像亦人氣不再。所以呢，一般明星都好識冧粉，你好我好，咁咪搵到錢囉！

咁當然，粉絲對偶像過分熱情亦會造成滋擾，例如有所謂的「私生飯」，動輒化身跟蹤狂，真係不勝其煩。之但係，好似黃子韜「口出狂言」，「手都牽不着還老公」，既傲慢又傷人，又的確好少見。嗱，真話唔好講出口，黃子韜此舉即時焫着網民，反斥「作為藝人，沒有代表作，唱功稀爛，演技極差，誰要粉他」、「他有啥值得大家幻想？」、「你也太把自己當一回事」，聲言要抵制喎！

好明顯，當你有200億身家，又真係可以唔扮嘢、做自己！既然打跛腳唔憂做，仲使乜理會粉絲感受吖！