星玄｜胡杏兒夥拍內地流量小生　親密合照惹老公呷醋？

今日係7月13日農曆六月初八，今日幸運星係天蠍座，健康是財富，趁周末做點運動，有益身心。天蠍女胡杏兒最近有多套內地劇集播出，而除咗做演員，杏兒都想做埋博主，努力經營社交媒體，成日都會拍片分享如何保養同演員日常 ，杏兒工作多做到冇停手，但都要多抽時間陪家人，嚟緊周末不如就同囝囝一齊出去玩，順便當做運動，好好放鬆一下啦！

杏兒之前同內地流量小生羅雲熙，一齊拍古裝劇《顏心記》，呢排杏兒喺社交網上載兩張親密合照，合照入面，杏兒同羅雲熙身體貼得好近，而且仲一齊比心，唔知咁有愛嘅畫面，杏兒老公見到會唔會吃醋呢？

是日最旺嘅生肖係馬，財運及事業運皆不錯，必須好好把握。屬馬嘅任賢齊（小齊），日前就跟住影帝古天樂一齊出席活動，小齊表示如果將來舉行「九龍城寨」主題演唱會，就會同四少合作跳唱，而正忙緊喺內地舉辦巡唱嘅小齊，早前成都站喺台上慶祝生日，甚至有準備金牌同親筆簽名畀現場觀眾，全部都係佢親自擺嘅放係觀眾席嘅櫈底下，相信對於Fans嚟講意義非凡，身兼多職嘅小齊，事業運財運都唔錯，一定要好好把握啦！