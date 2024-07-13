何沛珈被嘲冇人識苦幹挽聲勢　讚「奧運新六星」有料到

藝人何沛珈入行後受公司器重，不乏工作機會，近日更獲打造成「奧運新六星」。不過有人將他們與「舊奧運六星」比較，直言「新六星」中只認識劉穎鏇，何沛珈自認人氣未夠班，相信有日能獲得觀眾認同。

何沛珈（Roxanne）當年參選港姐與獎項無緣，於2022年挑戰《香港小姐再競選》終奪得冠軍及「更上鏡小姐」，圓了選美夢，更因此吸引到觀眾注意。樣靚身材好的她獲公司力捧，去年就開拍了3部劇，分別是《異空感應》、《痞子無間道》及《反黑英雄》。

當中近日熱播的《反》劇收視報捷，Roxanne飾演的「林冰」與視帝陳山聰外形相襯，深受觀眾喜愛：「今次拍劇有唔少被打戲份，有場戲畀人箍頸，如果佢唔畀力好難有效果，但又好驚整親我，我就同佢講，如果頂唔順會畀signal捏佢一吓，好彩都唔使，哈哈！」她表示首次與山聰合作，對方已袋錢入她袋：「山聰叫我唔好帶住情緒做戲，唔好諗住劇情點發生，要回歸零嘅狀態。拍喊戲時唔好諗住要喊，唔好先眼紅紅去演，反而有情緒起伏位會好睇啲。」她又指記得第一日開工就要拍一場勁喊戲，由於當日才收到最後劇本，不過本身好眼淺，好易就喊出。她覺得角色有點像自己，很有個人想法，反而覺得自己不夠成熟。

開群組互撐

Roxanne近日與劉穎鏇、何泳芍、鄭衍峰、孔德賢和黃庭鋒組成3花旦、3小生陣容的「奧運新六星」，問到是否期望像「舊奧運六星」林峯、黃宗澤和馬國明等做出好成績？她說：「好意外由我做，之前6子好勁。好多人話除咗劉穎鏇外，其他人都唔識，我依家唔得，難保將來靠努力令人認識，好珍惜今次機會。我知道唔可以一嚟就要大家接受，要多聽意見。」有網民覺得他們新六星年輕有活力，她就大讚其餘「五星」都有過人之處，例如庭峰大學時修讀體育，何泳芍就游水、潛水皆精。她自言最有信心是跑步，並指各人已開設通訊群組，以便分享資訊互相幫忙和支持，而她最希望帶出令觀眾關注運動的訊息。

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髮型：Hair @ nicki_ting