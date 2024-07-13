女神即將「登六」　周慧敏接受優雅地老去

凍齡女神周慧敏（Vivian）早前接受多年好拍檔鄭丹瑞訪問，剖開心扉大談夫妻相處之道，以及面對即將「登六」的心情。對於年齡，Vivian直言自己與其他女生一般緊張，但認為「自然就是最美」，故接受做人應該優雅地老去，故目前只做正常的保養。

再過3年便「登六」，Vivian笑指自己心態上反而變得更有童真，對事事充滿好奇。她認為最重要是保持赤子之心，自己對物質的要求亦很低﹕「食碗雲吞麵已經好開心嘞，目前都冇乜嘢要追逐，能夠滿足咁過每一天。」

提到與丈夫的相處，Vivian大爆在家時會像兩個傻瓜經常不停地笑，她指自己很尊重丈夫，每當有重大決定時都由對方負責，小事則由她「操勞」，各司其職，而當有不同的意見時，一定會坦誠溝通，直到達成共識。Vivian指老公曾經說過「結了婚就不可以離婚」﹕「起初覺得兩個人已拍拖多年，婚後分別應唔大，但原來係彼此都會放下自我，變成着重從對方出發，為對方承擔付出。」

談及演藝事業，原來Vivian為回餽歌迷，曾試過演唱會不計成本製作，最後需要倒貼30萬，演唱會後生產的DVD更是蝕賣，為的就是有一個漂亮的成品留下。提到當年在電台與鄭丹瑞初相識時，曾因對方的氣場而感害怕，直至無綫節目《勁歌金曲》合作後便斬斷了這個想法，更指因當年與鄭丹瑞合作，影響了她日後的工作態度，凡事都做好事前準備。