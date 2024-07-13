VIVA露腰晒腿突襲淺水灣　Carina自爆同性緣旺

女團VIVA 4位青春又活力的成員早前試玩新潮點，露腰晒腿玩轉淺水灣，九頭身美女Carina自認怕醜，不敢着比堅尼，從未試過去沙灘被男仔撩，但自揭好吸引同性關注，顏值擔當的Macy就被組員大爆私底下好麻甩，她表示出去玩氣場勁，是生人勿近女生。

全新女團VIVA 4位成員姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）和張鈊貽（VALC）早前現身淺水灣the pulse，試玩全新打造的限定靚景私人灘畔空中Jacuzzi Party場地SKY BEACH，SKY BEACH門票最低$250起，門票將於本月15日在網上公開發售。VIVA就率先試玩，在一覽無際的海景，她們換上牛仔短褲短Top齊齊曬日光浴，當中以VALC着比堅尼上Top外披網衫最性感，Ada和Macy以孖辮妹造型亮相，扮相如「小Twins」，Carina一身蜜糖膚色十分吸睛，現場有提供食和飲，又有DJ駐場打碟，期間忘我哋玩水鎗射水降溫，相當盡興。看到有女生穿着比堅尼浸玩日式木桶浴，她們就表示不敢。Carina表示：「游水只着一件頭，影相可能會接受到比堅尼，但去公開地方就唔得，見到陌生人唔自在，我又鍾意跑跑跳跳，好驚會走光。」又指自己易曬黑，到戶外皮膚一下子便黑了一度。VALC亦表示怕醜，堅持不會除去網衫，着比堅尼純為貪靚襯色。Ada和Carina都好喜歡夏天，鍾意曬太陽和做運動，VALC和Macy就喜歡看海做織物手作和嘆咖啡。

問她們去沙灘可試過被男仔撩？竟然表示零經驗，Ada表示去沙灘鍾意一個人獨處，自閉地曬日光浴；Carina就笑言女仔埋身較多：「我吸同性多啲，女仔見到我着衫靚及化妝靚，會過嚟問我。」Macy表示：「我出去玩唔化妝，着得好求其，戴帽全身封住，自己覺得好自在舒服，但氣場就生人勿近。」Carina和VALC齊取笑她「麻甩」及「Tom Boy」。其實4女曾一起到韓國受訓，感情要好，Macy為方便工作，間中到Carina家住，2人表示生活上十分夾得來，因為都是需要減肥的組員，會互相阻止食零食，但Carina就踼爆Macy偷食大碗杯麵當早餐。Ada和VALC就似足姐妹，Ada大VALC 4歲，對VALC十分照顧。