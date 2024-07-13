李璧琦憶童年陰影　竟因一句電影對白釋懷

歌手李璧琦（Becky）早前在網上分享信仰見證，透過三首歌、三個MV，帶出人生的三段經歷，表示：「可能是入行以來最赤裸、最Vulnerable、最深情的告白...把真相毫不修飾地分享，為的只是希望每一個痛過的『過來人』知道受傷真的會痊愈、失去的仍然可以有盼望、安慰就在你眼前...願意跟你同行經歷奇迹啊！」

其中她提到單親孩子的經歷時，忍不住哽咽。Becky的父母一直感情不好，在她小時，父母便經常冷戰，於是屋企多年來都好寂靜，甚至完全無聲：「我慢慢都變咗一個好安靜嘅人，同哥哥嘅關係都變得疏離，睇番細個時嘅相，我成日唔笑，無乜朋友，當時自己唔知，呢個係第一個對我嘅影響。」每次父母鬧交，她便感到好害怕，漸漸她變成父母眼中的「麻煩孩子」：「我成日想知道答案，成日乜都問、駁嘴，成為好乞人憎嘅孩子，父母覺得我好難教，同父母好多鬥爭，於是就畀人打鬧，我知道只要我好快認錯，或者做曬佢哋覺得啱嘅嘢，就唔使被罵。」

Becky讀書好好，有次考試獲得好成績，屋企人準備去主題公園玩，但父母又再爆衝突：「媽媽衝入洗手間閂埋門，打爛曬啲嘢，大家驚佢做傻事，爸爸就打爛廁所門，然後離開屋企，原本滿心歡喜去主題樂園，變成全屋靜曬，只有媽媽喺屋企大喊，我有問過自己，係咪因為我要去主題公園才鬧交？係咪我嘅錯？」她說童年時經常發噩夢，夢境有時成為預告的啟示，有次她夢見被巨型龍捲風吹襲，將她的全家幅照片吹跌落地致破爛，不久父母便決定離婚，她跟隨媽媽過單親生活。

早年她接拍電影《等一個擁抱》，當時收到劇本，她已經淚流，電影中有兩姊妹，她形容妹妹的角色正是她的童年，姐姐的角色就是將來的自己，演患有認知障礙症的父親陳友對她說一句：「你原諒我。」Becky指當時崩潰了：「原來我一直好想聽呢句說話，雖然講出來係一句電影對白，唔係我真正爸爸講出來，但令到我釋放咗，呢句說話，我學識放手，勇敢面對以前嘅碎片，得到醫治第一步。」