Breaking New Ground突破恒常界限　投入巴黎體壇盛事

【營業資訊】巴黎體壇盛事今個月快將舉行，運動狂熱席捲全球，港隊穩執逾30張比賽入場券，氣勢如虹！為了帶領全城集氣齊撐港隊，恒基地產隆重呈獻【Breaking New Ground突破恒常界限】活動，旗下兩大商場將軍澳MCP 新都城中心及馬鞍山MOSTown 新港城中心將攜手聯推活動如焦點賽事直播狂歡派對、星級運動員體驗工作坊、運動狂熱表演等，驚喜節目浪接浪，快來全情投入這場四年一度、舉世矚目的體育盛事，為喜愛的運動員搖旗吶喊，與眾同享榮耀和歡欣！

增設300吋巨型屏幕全天候直擊菁英賽事熱戰時刻

香港運動員劍指今夏體育盛事，努力不懈，已在游泳、劍擊、羽毛球、單車等項目勇奪逾30張入場券，我們當然要出盡全力為他們打氣！於賽事舉行期間， MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）將聯同TVB以電視直播方式跟全港市民全程直擊熱戰時刻；除了MCP CENTRAL (新都城中心2期) L1天幕廣場的巨型電視屏幕外，MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L1天幕廣場亦為活動特別增設逾300吋巨型電視屏幕，讓大家一同觀賞重點賽事。而MOSTown 新港城中心則與HOY TV合作，於商場開放期間全天候播放多項焦點賽事。此外，兩大商場更分別準備了設計精美的獨家限量打氣道具包，包括大小手幅、頭箍、圓扇等，齊齊為本港運動員吶喊助威，祝願港隊旗開得勝！

周末連場活力運動騷 率先投入體壇狂熱

由即日起至8月10日逢周末，MCP 新都城中心特意邀請不同團體，包括韓國跆拳道雙龍館、卓藝舞蹈學院、柏斯音樂以及Stunning Rope Skipping Club，舉行一連11場動感十足的演出，包括展現力量的跆拳道表演、講求速度和敏捷度的花式跳繩表演、以及充滿活力的爵士舞及K-Pop 舞蹈表演，為大家帶來賞心悅目的表演，讓各位率先投入運動狂熱。讓大家率先感受7月巴黎體壇盛事的熾熱氣氛，絕對不能錯過！

食、玩、睇、嗌！2場直播狂歡派對齊撐港隊

與此同時，MCP 新都城中心及 MOSTown 新港城中心將分別呈獻萬眾期待的港隊重點賽事直播狂歡派對，跟現場觀眾邊食邊玩邊睇邊嗌，見證世一時刻！

於7月27日（星期六），MCP 新都城中心直播派對將透過3期商場超過300吋巨型屏幕直擊女子重劍個人賽、女子400米自由泳分組預賽及女子4×100米自由泳接力初賽，為江旻憓、何詩蓓和港隊打氣，同場更邀請了杭州亞運男子花劍團體銀牌得主崔浩然，以及2項香港游泳紀錄保持者蔡曉慧一同分析戰況及作運動示範，席間更有霹靂舞、花式跳繩、藝術體操、跆拳道、啦啦隊等體育表演及人氣女團Lolly Talk的歌舞助興，觀眾更可一邊享受下午茶自助餐美食，一邊狂歡。

而於8月3日（星期六），MOSTown新港城中心直播派對則跟市民一起觀賞女子50米自由泳分組預賽，欣賞何詩蓓的英姿，並邀得前香港游泳代表隊成員朱鑑然及女子跳高運動員鄧伊程出席分享心得。現場更有霹靂舞團 GJB、香港跳繩精英訓練社和跆拳道表演，以及人氣藝人193@Error 歌舞助興。值得一提的是，霹靂舞在今屆比賽首次成為正式項目，直播狂歡派對的精彩示範不容錯過！

想參加 MCP 新都城中心及MOSTown新港城中心直播派對的觀眾，只需登記成為H•COINS會員，即可憑指定消費換領派對入場券。以上活動名額有限，先到先得。

登記H•COINS會員參與獨家運動工作坊

四年一度的體育盛事除了帶起觀賽熱潮，同時亦引領全民運動狂熱！兩大商場誠意邀請了星級現役及前港隊運動員主理運動體驗工作坊，對劍擊或空手道有興趣的大小朋友，可於7月20及21日來到 MOSTown新港城中心、8月3及4日（星期六及日）來到 MCP新都城中心，跟前港隊劍擊運動員 「大師兄」張小倫、去年攀升空手道 U21 男子個人形世一的鄧宇軒，以及曾出戰2屆亞運的前港隊空手道代表李振豪，學習獨門技巧兼近距離觀賞運動示範。想參加的朋友只需登記成為恒基地產旗下商場H•COINS會員，即可以指定消費換領工作坊名額，機會難得，萬勿錯過！