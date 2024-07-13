生酮飲食初期　運動易受傷

天氣愈來愈炎熱，女生們希望盡快減肥，去沙灘游水或遊船河，都可以最佳狀態示人，生酮飲食法是不少人選擇的減肥方法。脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華提醒，雖然此方法不用捱餓，但實行初期常感疲倦乏力，做運動易生意外，所以宜有專業人士從旁協助給意見。

實行初期為何會疲倦

實行生酮飲食初期的疲倦程度，因人而異，當感到疲累，會害怕不夠氣力工作。脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華指出，生酮飲食初期，主要擔心運動時存在風險，一旦不夠氣力，便容易在運動過程中跌倒受傷，應避免一些高速跑和跳躍的運動，負重運動亦不適宜，尤其是舉啞鈴，如果乏力跌下砸到自己便相當危險；為安全起見，建議在初期做瑜伽或緩步跑等較溫和運動，不要做劇烈運動。

生酮飲食法主要吃肉類、蛋類和奶類製品，身體缺乏碳水化合物容易疲倦無力，這是因為吸收不到足夠維他命B雜。王俊華解釋，維他命B雜是幫助釋放能量，生酮飲食初期的確是會使人比較疲累，但日子久了，當身體生酮的時間長了，便會慢慢適應過來，回復過往的能量，習慣之後即可如常運動。

生酮飲食減肥存在風險

脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華指出，以生酮飲食法減肥，若選擇食物不當，有機會導致高血壓和高膽固醇。由於進食的都是高脂肪肉類，帶出兩個問題，一）就脂肪而言，不是所有脂肪是健康的，部分脂肪更會塞血管，所指的是飽和脂肪，即來自動物性的脂肪；二）所有肉類均含有鹽分，若主要食物來源是一些堵塞血管的脂肪，以及高鹽分的肉類，便有機會導致高血壓和高膽固醇。換言之，即使可達致減肥效果，同時亦增加患上其他疾病的風險。

定期檢測監察銅水平

有些人進行生酮飲食後，效果顯著，短時間已清減許多，有些人卻愈吃愈胖，在驗身檢查，更發現膽固醇和血壓高了，很快便放棄，種種成因是源於對生酮飲食拿捏不當。

王俊華表示，要選擇健康種類的肉類，以高脂肪達到效果，是有一定難度，經常外出用餐，非專業人士要選擇恰當更不容易，他認為，需要跟從營養師才能達致理想效果，不過，既然已經有營養師跟進，則無必要作出有風險的減肥方法。

要知道酮過高是有機會中毒，令腦部出現問題導致嚴重頭痛，心臟和腎臟亦會負荷過大，情況惡化甚至會致命。若仍然堅持實行生酮飲食法，王俊華建議每天針拮手指驗血，檢查酮體數值，又或使用試紙去檢測尿液，以監察身體有沒有增加生酮。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家