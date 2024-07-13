陳凱琳3子輪住病　全靠鄭嘉穎獨力照顧

陳凱琳（Grace）和黎諾懿今天（13號）出席兒童慈善獎券活動，但「姜濤」可謂無處不在，因現場有不少姜糖（姜濤粉絲）舉牌「踩場」，原來因姜糖是支持慈善活動的捐款團體之一，所以大會特別鳴謝。

Grace表示剛在英國公幹返港，但出席活動前先返家，因家中的3名兒子輪流染病，由老公鄭嘉穎獨力照顧，幸好現時囝囝也冇大礙，所以明白身為父母最擔心小朋友的身體健康：「聽到啲小朋友病，做父母好無助，寧願自己病。」談及她和鄭嘉穎到雲南旅行，她說已6年沒和老公撇低囝囝去旅行，不過每次見到打卡位時都會想起囝囝，她說：「會同老公講，如果囝囝都喺度就好啦。」她又說稍後都會經常出trip，笑謂希望囝囝冇病冇痛，笑言：「唔知點解，我一出trip，佢哋就病。（啲仔掛到病？）可能啦。」

而育有兩名兒子的黎諾懿直認做父母很辛苦，尤其兒子開始放暑假：「兩個仔每日都叫爸爸，爸爸，一收太陽就叫我去踏單車，其實我好攰囉。」由於囝囝要不停放電，所以他打算帶囝囝去滑雪，他說：「畀教練照顧佢哋幾日，我同太太都可以唞吓，有時同太太兩個人出去食飯，太太都睇屋企個閉路電視掛住啲仔，根本又係唔得閒嘅，仲忙過喺屋企囉。」