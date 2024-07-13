郭珮文隱藏實力露線頭　邢慧敏透視裝露腰搶灘

藝人袁偉豪、胡定欣、張馳豪和郭珮文等人今日（13日）現身無綫時裝設計真人騷《剪裁魔法師》拜神儀式。郭珮文盛裝出席，開胸設計上衣將美好身段呈現，露出線頭相當吸睛。同場的邢慧敏則以透視裝上陣，露出纖腰相當養眼。

袁偉豪和胡定欣是節目主持，他們對上一次合作是劇集《城寨英雄》，主持經驗甚少的胡定欣笑言想不到再次合作居然是一齊做MC，稱娛樂圈事過境遷，又透露今早見到胡蓓蔚被對方問是不是搶了她的主持工作，又言做主持與拍戲差別好大，拍戲只需要專注於自己角色就可以：「初入行都有做過主持，但嗰時比較抗拒，因為唔喺好識講嘢，你又要我講。」她又指在節目中見到好多靚衫，甚至有些想借來穿上，印像最深刻的衣服多是男裝：「依家好多中性打扮，就算女仔着男性西裝都好有型。」問到「胡說八道會」幾時再開騷？胡定欣大嘆「好難」，因為各姊妹都有工作在身，所以這段時間先和胡蓓蔚兩個上節目或私下唱歌先。

而袁偉豪表示今次請他做主持是因為他正在休假中，而剛好專業的MC又同時休息。問到曾是模特兒出身的他見到模特兒行Catwalk 會不會技癢？袁偉豪說：「冇啊，因為我唔喺好識Chok，又好耐冇影相，通常幫人影相多，除咗拍劇我都好少對鏡頭，所突然要我好有型去展示件衫我又會覺得好陌生。」

另外，張馳豪和郭珮文在節目中擔任模特兒，張馳豪表示設計師會幫他們每個模特兒度身訂造衣服。問到張馳豪能不能接受泳褲騷？他說：「我諗暫時未有信心可以着到。」而郭珮文稱是第一次擔任模特兒，雖然舅母是模特兒出身，但她現在坐月當中，不想打擾到對方，所以沒有取經，又謂衣服最重要是舒適，透露她是在節目決賽才加入，事前完全沒有和設計師溝通，所以當試衣服時發現好合身，非常驚喜。問到能不能接受透視裝或真空等性感的衣服？她說：「外國可以，但香港唔得，實畀人講（你覺得香港唔夠開放？）我唔知，但我依家返到嚟，日日都畀人講。」不過她續指其實不太介意別人的說話，亦不太看評論，但又不想太突出。問到當時參選港姐簽合約有沒有覺得某些條款不平等？她說：「唔覺有，咁大家一齊簽一齊入公司，就喺咁。」