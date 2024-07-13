戴祖儀未滿意修身成果　嫌手臂欠線條美

藝人戴祖儀（Joey）偕歌手曾傲棐（Arvin）及五位香港運動員於今天（13號）齊出席上水廣場活動，雖然Joey和Arvin隸屬無綫及英皇娛樂，且首次同場見面，但玩完「巨型籃球競技賽」及「Crazy Sports估估下」兩個遊戲環節後變得熟落，尤其兩人有共同興趣，當Joey得知Arvin同是電競迷時，就相約網上打機，只是Arvin稱只精於足球遊戲，Joey就失望謂：「唔啱玩喎。」但Arvin「補飛」可以約打籃球：「我同你一樣都係打校隊，我係小前鋒。」Joey聞言又表現雀躍，她說：「我打籃底嘅，啲男仔都唔夠我爭球狼，爭在未出腳，我好勝嘛。」隨即約Arvin「開波」，提議各自隊舉行一場「無綫VS英皇籃球友誼賽」，Arvin一口答應謂：「好喎，我公司好多同事都鍾意打籃球，加上公司依家多人到可以組足球隊。」Joey再建議勝出隊伍可獲贈機票，由Arvin公司贊助，他笑謂機票可否先行據為己有。

談及Joey為稍後飾演的角色成功修身，有纖腰外還有修長美腿，不過她尚未滿意，仍嫌手臂欠線條美，她謂：「我想練老鼠仔，依家我手臂線條係直落嘅。」又透露新角色有可能要性感上陣，不過她不會刻意練胸騷事業線，她謂：「擔心練到冇咗（胸），都係由得佢順其自然。」還問Arvin可有練胸不瘦胸方法，他怕醜謂：「好似只有練到集中啲咋喎。」

現時正努力減肥中的Arvin自爆日前患腸胃炎，因禍得福意外減磅，因他說：「可能係外賣出事，食完不停屙咗幾日，平時食4，5個餐，但病嗰幾日唔係好敢食嘢，所以食細咗個胃。」Joey亦言為減肥而少食，除戒零食外，只食午及晚餐，不過她強調非健康減肥，因食早餐很重要。