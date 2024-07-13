住宅營商　偷食冇人知

家陣啲舖租咁貴，想創業開店做生意真係幾難，AV業界資深人士神仙乙表示，開網店可以話係其中一條出路，而喺日本AV界嘅「自宅經營系列」當中，女優直情將自己屋企變成店舖招呼客人，除咗慳返租錢，見到心儀嘅客人即場開戰就更加方便！

歡樂瑜珈班

喺JET映像出品嘅《隔壁那個豐滿人妻無意識地挑逗我》入面，獨居男和俊每日嘅樂趣，就係等待美艷人妻妃光莉出嚟倒垃圾，後來兩人開始熟落，光莉自我介紹係瑜伽導師，問和俊有冇興趣去佢屋企上瑜伽課堂，和俊梗係𦧲飯應啦！而見到光莉着上瑜伽服展露出曲線誘人嘅身段，和俊即時慾火高漲，更忍唔住伸出祿山之爪，而光莉亦作出配合，喺瑜伽墊上開戰！自此之後，和俊成日去光莉屋企學瑜伽，順便瘋狂曳曳！

出火按摩店

於Lunatics推出嘅《家中經營男士美容院的大屁股美人妻》當中，黑川堇呢位美巨尻人妻喺自己屋企開設男士按摩店，雖然設備同環境都唔及大型按摩店相比，但係依然客似雲來，原因係黑川堇手勢超群，以精妙手法按摩到客人硬朗起嚟，而佢更樂意為客人出火，甚至提供全套服務添！原來黑川堇嘅老公根本滿足唔到佢，所以要搵其他男人嚟填補空虛。

變身風俗孃

片廠Aurora Project製作嘅《自宅風俗還債》，講述美波汐里同老公感情恩愛，有一日，汐里重遇舊男友翔也，得知對方係旅行社嘅店長，於是汐里就報咗個旅行團同老公再度蜜月，而喺翔也嘅花言巧語之下，汐里簽咗一份同意書，點知原來係欠債同意書嚟，就係咁，汐里無端端欠下翔也一大筆錢，而翔也仲賤格到叫汐里喺屋企接客嚟賺錢還債，喺苦無計策之下，汐里惟有瞞住老公變成住家風俗孃。

簡評

喺3部作品中，本仙最鍾意黑川堇主演嘅《家中經營男士美容院的大屁股美人妻》，原因係堇妹美艷又夠姣，而且巨躉又圓又靚，表演騎乘功夫零舍精彩悅目，佢仲會換上不同制服為客人按摩，出火手法亦夠熟練，睇到人興奮無比。