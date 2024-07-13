新質生產力香港青年研學團2024　了解國家發展共創機遇

下月出發的「新質生產力香港青年研學團2024」啟動禮周六（13日）在大館舉行，今次的青年研學團旨在讓本地學生前赴內地親身感受和認識「新質生產力」，了解國家的發展前景和機遇，並與內地青年進行文化交流。

香港賽馬會（「馬會」）周六（13日）宣佈，贊助由中國旅遊集團（香港中旅集團）主辦，香港童軍總會協辦的「新質生產力香港青年研學團2024」，啟動禮邀請了香港賽馬會行政總裁應家柏聯同香港中旅集團董事長王海民及董事石善博、香港特區政府民政及青年事務局署理局長梁宏正、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部副部長萬寧，以及香港童軍總會香港總監黎偉生博士出席，與一眾嘉賓為這個為期八天的內地研學團揭開序幕。

超過100名參加者，包括14至18歲的童軍成員，以及10多位童軍領袖，他們將於8月3日至10日到訪北京、上海及杭州，拜會航天科技、飛機工程、創新和綠色能源等企業，了解國家在創新科技的最新進展；並參觀北京的故宮博物院及杭州的良渚博物院，感受國家豐富的歷史文化；並有機會與當地大學的學生交流聯繫。

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部為是次研學團的指導單位。香港中旅集團董事石善博表示，研學團有助青少年認識國家和世界發展大勢，增進兩地青少年的相互理解和友誼，「我們希望通過今次新質生產力的研學項目，為香港青年提供一個深入了解祖國、體驗創新思維的寶貴機會。」

馬會重視青年發展

香港賽馬會行政總裁應家柏表示，青年發展是馬會重視的範疇，「馬會相信研學團為我們的未來主人翁提供難得機會，裝備自己、拓寬視野，在以科技為先的發展中抓緊機遇成世界公民。」馬會為是次研學團贊助所有參加者的住宿、膳食、交通及培訓等開支。

香港童軍總會香港總監黎偉生博士感謝馬會的支持，以及香港中旅集團的策劃，令一眾童軍可親身體驗內地最新發展，他表示:「是次研學團為童軍成員提供了解內地創科領域和促進兩地青年交流的機會，加深香港青年對中國經濟發展的認識；有助進一步促進新質生產力人才培育與發展。」

學員獲寶貴機會興奮又期待

一眾參加者於出發前參與多次培訓，出席專家講者的分享等，以對研學團的目標及內容有更深入了解。今日出席啟動禮的學員、就讀喇沙書院中四理科的許卓謙對研學團表示期待，「今次研學團可以去考察中國的新質生產力基地，了解祖國科技、綠色能源方面發展，相信會是增廣見聞的好機會，日後有機會希望在中國找工作，為國家服務。」至於就讀德望學校的中三學生李鎧潼表示，「我對航天科技有濃厚興趣，航太產業作為我國科技創新的典範，這是一個寶貴機會造訪有關企業。」