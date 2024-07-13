陳卓賢炮製音樂盛宴　呼籲歌迷帶毛巾拭淚

男圑MIRROR成員陳卓賢 (Ian)一連七場演唱會將於本月19日假亞博開鑼，進入個唱最後5天，他率先透露製作詳情，讓「Hellosss」（粉絲暱稱）先窺探當中玄機。演唱會以「Tears」作為主題，顧名思義圍繞着眼淚，他表示：「以唔同嘅眼淚為主，包含喜怒哀樂各方面嘅眼淚，歌曲安排都會係圍繞住呢啲情緒。」又謂想Hellosss可全情浸淫於他的音樂世界中，所以提議：「着啲舒服嘅服飾入場，最好帶定條手巾仔，因為可能有啲感動位，我唔係要逼大家喊，只係希望大家體會到當中想表達嘅Message，然後Relate（聯繫）到自己生活上嘅事情而有啲感受，純粹預備定啫。」

Ian在MIRROR中一向「唱功擔當」，為向Hellosss送上驚喜，他在個唱的編曲上花盡心思，務求令入場者「耳朵也懷孕」，他說：「編曲上相信會畀到大家幾震撼嘅感覺，音樂班底陣容鼎盛，樂隊以外，仲有弦樂同管樂，好多歌曲會因應我哋合作嘅音樂班底，重新編曲同調整，相信會帶嚟一次音樂盛宴體驗，我亦會參與唔同嘅樂器演奏部分。」

除有聽覺享受外，他亦兼Hellosss的視覺刺激，在個唱中挑戰跳舞，揚言未有被舞蹈難到的他，自信舞功進步不少，所以開唱最大壓力並非是跳舞而是身兼多職，他謂：「係需要Focus多啲，以往某啲演出淨係負責唱歌，但今次參與部分多咗，就要做每樣嘢都要應付得好啲，專注啲。」