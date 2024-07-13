抗癌主持文頌男病逝終年29歲　網上公布消息：我已經離開人世

前J2台主持男藝人文頌男（Koba），去年10月確診患上罕見癌症「尤因氏腫瘤」，及後因為急切需要治病而全面停工，惟近日病情反覆，今日（13日）他的IG突然更新公布自己死訊，終年29歲：「好抱歉，喺呢度要同大家講一啲好沉重嘅事。當大家睇到呢一篇文章嘅時候，我已經離開咗人世。」

「呢幾個星期以嚟，我一直努力接受自己身體上嘅變化。呢段時間，我選擇咗唔對外透露自己嘅病情，亦冇同任何傳媒交代，因為我未有勇氣去接受呢啲變化。其實，早喺2024年6月22號，我就因為下半身完全癱瘓、完全郁唔到、冇任何知覺而入院。呢個情況亦令我排唔到尿，所以當時要緊急送入醫院。」

「自從入院以嚟，到我撰文呢一刻（2024年7月10號），已經接近三個星期。唔好講病情冇好轉，反而越嚟越差。胸口以下仍然係完全冇知覺，完全控制唔到排泄功能，需要換尿片同埋插尿喉。癌細胞已經擴散去好多唔同嘅位置，例如胸、肺、多個脊椎、淋巴，甚至有啲腫瘤我可以喺外部摸到。有知覺嘅地方都感覺24小時都好痛，例如肩胛骨、頸椎、頭皮。」

「我仲有氣促，心跳長期偏快，依家要吸氧。每朝早都會有發燒嘅感覺，不過量體溫就量唔出發燒，而且仲會覺得好凍，但就出曬汗，身邊嘅人感覺我發緊熱。醫院已經開咗好多唔同嘅藥畀我，不停調整劑量，雖然有抑制到大部分症狀，但仍然都係好辛苦、好唔舒服。醫生同我商量過，再做康復治療都冇作用，只能夠做一啲舒緩性治療，見到有咩症狀就做相應治療抑制住佢，等我過得冇咁辛苦。簡單嚟講，依家就係等緊死，純粹希望死得舒服啲。」

「喺人生嘅最後一哩路，非常感謝親友同各界人士一直以嚟嘅支持同關心，呢段旅程有你哋陪伴，我感到無比幸運同感激。」