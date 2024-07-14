謝霆鋒要挾一刀兩斷　為王菲出頭

藝人謝霆鋒與女友王菲復合至今10年，感情有增無減，平日Cool爆的王菲在男友面前有時會展現出小鳥依人的一面，不過近日網上有傳霆鋒粉絲不太接受王菲，私下大講其壞話。霆鋒聞訊即現身「護航」，揚言若再有類似情況發生，會選擇與粉絲割席，表現Man爆。

霆鋒近日四出奔波，忙於宣傳主演電影《海關戰線》，同時要抽時間為本月底開鏡的新片《鏢人》做準備工夫，想不到在這個拚搏時刻卻傳出是非，令他動氣之餘，還要騰出時間處理。據悉，有自稱霆鋒前粉絲的網民爆料，指曾經有新粉絲在網上發表批評王菲的言論，霆鋒為了替女友出頭，直接致電成立逾20年的粉絲團負責人了解箇中情況。

向來真性情的霆鋒「明人不打暗語」，向負責人明言不想再見到有人說王菲任何壞話，否則會與粉絲團「一刀兩斷」！眼見偶像真的動氣，粉絲團隨後發出通告，要求團員不要參與任何與王菲有關的話題討論。相關消息流出後即時成為網絡熱搜，有網民力撐霆鋒霸氣護女友，但亦有人覺得粉絲團負責人其實相當無辜。

有部分粉絲收到「警告」後，慨嘆霆鋒做法令人有點心寒，認為大家已支持他那麼多年，一直都表現理性，不會在網上亂罵，但今次竟遭到誤解。亦有網民留言澄清，指事件發生在去年，霆鋒因動作電影《怒火》而翻紅，期間吸納不少新的年輕粉絲，他們在網上亂說話，事件可能根本與粉絲團毫無關係。而由始至終，網上都未有解畫所謂「粉絲惡評王菲」究竟是甚麼一回事，竟會辣㷫霆鋒，記者曾嘗試與霆鋒經理人聯絡了解事件始末，但至今未獲回覆。

網民激讚Man爆

相關消息登上熱搜後搞到一地花生，不少網民紛紛留言，有人搞笑表示：「他（霆鋒）沒有激進粉絲也沒問題啊，但是他沒有王菲不行」、「說實話這樣才正常吧，結婚男人不愛護家庭，這樣的人真的值得粉嗎？」、「其實粉絲說白了和明星只是網友關係，人家女朋友是真的女朋友啊」、「不知道為甚麼我居然覺得很男人」。

另外，霆鋒下月將向武打片《鏢人》劇組報到，夥拍影星吳京、李連杰、于適及此沙等展開為期數月的艱辛拍攝之旅，預計將到新疆及北京等地取景。由於該片是袁和平的重頭力作，不少演員對參演趨之若鶩，而近日有消息指劇組再添兩名年輕女將，包括那爾那茜及王家衛旗下女星李宛妲，後者近年開始習武且漸見成績，相信能在新片大派用場。