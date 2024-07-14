【是日通勝】

農曆六月初九

甲辰年 辛未月 己卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、出行

忌：成服、穿井、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：02、20、09

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：心不在焉，難集中精神做事，勿作重大決策。

金牛座：身心狀態一般，不想應酬，只想好好休息。

雙子座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

巨蟹座：利用空檔進修，感覺充實，生活更有意義。

獅子座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

處女座：過分解讀別人的話，跟自尋煩惱沒有分別。

天秤座：包容不等於縱容，要讓伴侶明白你的底線。

天蠍座：快把負面想法拋諸腦後，生活才可回正軌。

人馬座：留意周邊消息，可助你妥善管理手上資金。

山羊座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

水瓶座：花錢買件禮物送給另一半，對方會很感動！

雙魚座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）龍 鬥心強

（跌）雞 易破財

鼠：得罪人多，稱呼人少，宜盡量少說話。

牛：多接觸不同知識，對個人成長有裨益。

虎：貴人助力強，即使遇上困難也能應付。

兔：改善人緣好時機，若有聚會最好參與。

龍：精神狀態好，有一份積極向上的鬥心。

蛇：悉心安排周日約會，讓桃花旺上加旺。

馬：感情運稍遜，易跟伴侶為小事吵起來。

羊：財運下滑，意外開支增，要謹慎理財。

猴：給自己一些獨處時間，有助驅走煩惱。

雞：是日沖煞，有機會蒙受金錢上的損失。

狗：疑心重，不夠自信，感情生活易觸礁。

豬：有放下心頭大石的感覺，心情很不錯。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

尋找貴人的面相貼士

《增廣賢文》中有云：「結交須勝己，似我不如無。」在平時的人際交往中，要盡可能與那些比自己厲害的人來往，無論是個人能力還是品德修養，都會跟着變得優秀起來。以下是一些關於面相特徵的解讀，希望幫大家發現身邊的貴人。

1.額頭寬闊光滑

一個人的額頭寬闊而光滑，沒有明顯的皺紋或痣，通常被認為是聰明、有才華的表現，多跟這類人接觸，有可能成為你的貴人。

2.眉毛細長

細長而明顯的眉毛的人，通常心思細膩，待人親切好相處，直覺敏銳，在人際交往中能夠發揮積極作用，成為你事業上的助力。

3.眼睛清清澈明亮

清澈明亮、有神的眼睛通常代表着主見、聰明、有智慧和活力。這樣的人容易吸引他人的注意和好運，且有較好的人際關係和貴人相助。多跟這類人接觸，可能會成為你的貴人。

4.嘴形豐滿

嘴巴關係着一個人的幸福、食祿和貴人運。豐滿而飽滿的唇形通常被認為是富貴、享福的象徵。多跟這類人接觸，可能會令你從中得益。