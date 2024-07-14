娛圈單打︱噓寒問暖好細心　大波妹妹暖入心

個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩！呢個咁哲學性嘅金句，似乎又有啲道理。嗱，MIRROR 12子最近有唔少戀事，例如下下弦Frankie拍拖搞到滿城風雨，同女友Christy雙雙潛水唔敢見人；又例如隊長Lokman，忽然宣布跟拍拖8年的女友分手，都咪話唔傷。所以啫，唔係個個都想拍拖㗎，食吓散餐乾手淨腳咪仲好！

Lokman同女友共同在IG宣布分訊，粉絲大感震驚，皆因Lokman年紀唔細，一直想成家立室，拍拖期間仲屢傳婚訊。好彩嘅係，二人和平分手，好來好去，總算不枉深愛一場。

有人計過，12子之中，自稱有拍拖而到家陣都未甩拖，只係剩番「大表波」Stanley一個！Stanley戀愛經驗豐富，被爆拍拖次數係12子之冠，仲被推舉為「大情聖」添！諗唔到大情聖反而最專一，入行至今只愛「大表嫂」Alina一個。

之不過，人生流流長，娛樂圈又多引誘，好多嘢講唔埋。或者好似「膊頭有花」的AK就最逍遙，專注睇靚女IG Story，適當時機噓寒問暖，話唔定可以發展出另類友誼呢！嗱，唔止Christy自爆曾被AK力追，另一火辣靚女Bonnie C亦透露，AK睇完佢死咗隻貓的IG Story後，私下向佢發出千字文慰問，大讚AK係暖男！呵呵，AK唔止靚仔，仲好細心喎。

話時話，Bonnie C同Christy都有共通點，之唔係「好雙乳」兼不吝「晒乳」囉！喂，唔係個個都想拍拖㗎，撩吓女啫，咪咁認真啦！