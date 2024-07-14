關楓馨自爆遇渣男　搵媽咪把關

被譽為最美星二代之一關禮傑女兒關楓馨，拍拖次數不算多，但女生總會遇到渣男，關楓馨學懂以高情商面對，提出「便便論」去化解，視父母為人生導師，日後談戀愛會先讓媽媽簪選，聽取意見，她不介意與圈中人拍拖，但若男生認識關禮傑就萬萬不能。

關楓馨（Fabienne）於2021年參選香港小姐殺入5強，入行後有不少拍劇和拍綜藝經驗，仍有兩套劇尚未出街，分別是《死有對証》和《非份之罪》，喜歡拍綜藝可以表露個性，讓觀眾認識自己，喜歡做戲可以讓她嘗試未遇過的經歷，但自覺演戲經驗幼稚，有學戲惡補。她拍《死》時，一場在羈留所的戲份，獲前輩陳嘉輝點讚，拍攝時她投入角色中，愈想愈驚，她說：「身體開始有反應，好緊張好驚，拍完場戲，心跳得好快，如果個角色要你喊，你單純諗住要喊係喊唔出。」她續稱：「同嘉輝哥第一次合作，佢問我入行幾耐、有冇讀訓練班，話好相信我頭先係入咗戲，原來投入個角色，其他人會感受同睇到，好開心。（有冇請教爹哋做戲？）唔知點解對住父母會忟憎啲，對住熟人會尷尬唔自然，試過搵妹妹對稿，會好唔認真，對住隻狗又唔得，因為我需要反應，哈哈！」她希望將來可以嘗試更多未經歷過的角色，也想挑戰做女殺手。

29歲的Fabienne一向異性緣不絕，喜歡心地善良，三觀相投的男生，坦承撞過板，遇上渣男，但經一事長一智，她學懂多謝任何傷害及對自己不好的人，將負面轉化為正面，然後錫自己多些，這些都是從父母身上學會，以後不會一錯再錯。對生命中出現過的渣男，她表示：「感情事一定有原因，佢係想自己開心，你唔係佢，唔知佢點諗。好似人哋對你差，掟屎落你度，你可以掟番佢，或者可以執起然後清潔地面，又或者你將屎放入盆栽種花然後送番畀傷害你嘅人。」

Fabienne以前受傷害只懂喊，現在學識會「清潔地面」，其他人便不會再被染污。她笑言媽媽揀中爹哋，好相信媽媽的眼光，將來男友定會給媽媽先過目。但她最怕男生說認識父親關禮傑，笑謂：「同圈中人拍拖有個問題，如果同我講以前同我爹哋合作過，成件事好尷，爹哋應該對佢係同事定後輩？分手後一齊做嘢又會尷尬。」她透露現時單身，想趁後生努力載專注事業，雖然身邊朋友都結婚生仔，但皇帝女唔急嫁，只是媽媽經常催她生BB，因為想做「後生婆婆」，令她啼笑皆非。

化妝、髮型：Kayo Wang