美女鋼琴家大踢爆　林家謙奄尖又善變

歌手林家謙、衛蘭、岑寧兒及雲浩影日前擔任香港鋼琴演奏家、作曲家及編曲家張貝芝（Joyce）的音樂會嘉賓，亦是《本地薑音樂節2024》的壓軸節目。音樂會全晚分為兩部分，林家謙演釋重新編排的流行樂曲，其中他翻唱王菲的經典歌《冷戰》，令觀眾大表驚喜，Joyce問好友林家謙為何揀唱《冷戰》，他的答案相當搞笑：「吓，唔係我揀，係我哥哥揀。」Joyce又重提和林家謙一段難忘的往事，指在音樂會中首次會面時已被他玩到「陀陀擰」，她說：「本來你首歌係C Major（大調），你就話想變D Flat Major 升一度，我本身彈嘅時候係全部白鍵好開心，但就係咁全部要變黑鍵，OK Fine.....但試完一輪，你話我都係要番C Major 。」林家謙聞言即大表驚訝：「吓，咁煩呀？哈哈。我都唔記得呢單嘢。」

Joyce 續爆指第二次合作是在他的紅館演唱會時，說他要求極之高：「你突然就話我想中間嗰個Sus Chord (掛留和弦）變番做個 9 音，I love these things，我係好欣賞你對音樂嘅追求，可以去到呢個位。」林家謙表示多謝看到他別人看不到的另一面，之後他和與Joyce合唱兼四手聯彈演繹《特倫斯夢遊仙境》。