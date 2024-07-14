【心理測驗】測測你有多好勝？

你會因為考試、比賽或者任何事情做得沒有其他人好，而感到不爽、自責和憤怒嗎？又或者你會特別討厭輸，無論日常口角或比賽，你都得贏。不妨試試網上的好勝值測試，看看你究竟有多好勝？

【問題】

晚上，一顆星星突然出現在夜空中。這顆星星比以往的任何一顆都要更亮，你認為它是甚麼顏色？

【答案分析】

A.如果你選擇「藍色」...競爭力：75%

你其實是一個討厭失敗的人，但是你掩飾得不錯，從來不向他人展示這一面。表面看起來冷漠，實際上內心卻很活躍。你有很高的自尊心，不允許自己失敗。當有人給你建議或忠告時，你會想要反抗他，並開始試圖以自己的方式證明自己永遠是對的。不過，由於你們不想像他人展示自己的好勝心，反而要維持不爭不搶的形象，所以容易感到壓力很大，當達到極限時，你們會短暫地放棄競爭本性，變得昏昏欲睡。

B.如果你選擇「紅色」...競爭力：100%

你是一個大家都知道非常好勝的人。當你遇到困難的時候，你似乎有很強的鬥志，想要做點甚麼。即使事情進展不順利，你們也不會放棄，會勇敢嘗試，直到清除障礙。有時候你們會過於自信，總是設定很高的目標，不過這樣可讓你更容易獲得動力。無論是大是小，你都非常關心輸贏，時刻都做好戰鬥的準備。

C.如果你選擇「黃色」...競爭力：25%

你很容易感到沮喪，但又很快忘記；也容易感到憤怒，想要報復對方，但過了一段時間，你似乎完全忘記了它。遺憾不會持續太久，所以即使你發現自己處於流淚的境地，你也可能會相對較快地克服它。即使你不想輸，但只要有甚麼有趣的事出現在你面前，你的種種情緒將隨之消散。

D.如果你選擇「紫色」...競爭力：0%

你不在乎是輸還是贏，你也很少將自己與他人比較，你只是在思考自己在當下可以做到最好。挫折從來都不是你的驅動力，你也不會以熾熱的熱情去做某事，而是按照自己的節奏冷靜行事。