「健身導師」Richard Simmons與「性愛導師」威博士離世

80年代美國知名電視健身導師Richard Simmons昨日早上被工人發現倒臥在家中隨即報警，警方抵達現場後宣告他已死亡。享年76歲。

警方初步調查後表示Richard是死於自然，據知他在寓所的浴室內跌倒。由於死前1日他度過76歲生日，當時他亦有於社交網站留言答謝fans的生日祝福，所以他突然死亡令人意外！以爆炸頭作為招牌形象的他於70年代開始在洛杉磯開設多間健身室，此外，他最為人所認識就是於80年代開始推出大受歡迎的健身錄影帶，而他偶然亦有在多部劇集中亮相。

除了Richard Simmons之外，另一80年代美國電視經典Icon「威博士」Ruth Westheimer亦於周五（12日）在紐約家中離世，享年96歲。暫時未公布死因。Ruth本身是性愛導師，她於80年代因主持性教育電視節目《問下威博士》 ( Ask Dr. Ruth )而走紅，當年節目於明珠台夜晚時段亦有播放，「威博士」每集都以討論形式講解性知識。主持電視節目之前，她主持過電台性教育節目《Sexually Speaking》，聽眾會打來節目詢問「威博士」有關性愛知識。