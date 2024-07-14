【營事檔案】香草煎羊架

香草煎羊架是一道經典的西式料理，特色在於使用不同的香草如迷迭香、百里香或者薄荷等來帶出為羊肉調味，而這些香草更可中和羊肉的膻味。煎羊架不僅是快手料理，更是難易度較低的菜式，十分適合新手下廚招呼朋友，過節又夠體面。

羊肉膻味來源

羊肉的膻味主要來自於其脂肪中的脂肪酸，特別是羊肉特有的支鏈脂肪酸，這些特殊的脂肪酸在經過烹煮後，會揮發出來，也就讓我們更易聞到或嘗到一股特殊的羊膻味。而羊肉都是優質蛋白質的來源，含有所有必需氨基酸。它還富含鐵質、鋅和B群維生素，特別是維生素B12。

加添香草減鹽分

香草如迷迭香、百里香和薄荷等，能增添菜餚的香氣，從而減少鹽分或鈉質的攝取。而且香草都含有抗氧化物質，有助於減少炎症和對抗自由基。新鮮及風乾的香草，都有各自獨特的香氣及風味。可將雞肉與新鮮的香草和檸檬汁一起烤制，成為香草焗雞。除此之外，披薩上都常見加入新鮮的羅勒，製成瑪格麗特披薩。

香草煎羊架

材料：

羊架 3件

調味料：

香草碎 3湯匙

黑胡椒 適量

鹽 適量

牛油 2茶匙

做法：

1) 用廚房紙印乾羊架的血水

2) 將香草碎、鹽、黑胡椒拌勻，羊架先抹上油，再撒上調味料，醃5-10分鐘

3) 燒熱鑊落少許油，放入羊架，大火兩面煎至金黃後加入牛油

4) 然後將其餘邊位都煎至金黃，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。