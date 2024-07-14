Rain大晒肌肉冧港迷　自爆到港後狂擦點心

韓國男歌手Rain昨晚（13日）假亞洲國際博覽館舉行個唱，是他相隔6年在香港開騷，ERROR成員肥仔及MIRROR成員Stanley亦有來睇騷。

Rain於晚上8點左右站在跑步機上型爆登場，他赤裸上身大晒胸肌和腹肌，令台下粉絲興奮尖叫。他披上紅色外套之後，便以《GANG》一曲揭開序幕，之後緊接送上經典歌曲《It's Raining》和《躲避太陽的方法》，炒熱現場氣氛。

他用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係Rain！」他透露前一日從美國三藩市來港，到港之後喪擦點心，之後便為演唱會進行綵排。而頭髮長了不少得他表示正為下一部作品留長頭髮，坦言覺得很不方便：「好熱呀，好想剪咗佢，依家啲頭髮好似海帶咁。」

他之後穿上緊身背心，台下即有粉絲大叫「唔好着啦！」，Rain便搞笑地說：「唔得呀，我再除衫嘅話，會畀爸爸鬧。」其後便唱出他與恩師朴震榮合作的歌曲《Switch to me》，又演繹男歌手Psy的Hit歌《江南Style》，更叫台下粉絲一齊跳：「如果我見到有人冇跳，我就唔唱㗎啦！」接着他又大跳人氣女團NewJeans的歌曲《Hyde Boy》的舞步，令全場High爆。

Rain其後自爆在演出期間用咪撞到嘴唇，導致口腔流血，之後又在跳舞時甩鞋，他笑道：「左邊隻鞋係我綁嘅，另一邊就係工作人員綁，依家左邊嗰隻甩咗，睇嚟我都係要相信工作人員。」他又表示事前有特別學廣東話，希望可以跟港迷互動，但聲調實在太難，只記得「唔該晒」和「多謝」，承諾下次來港便準備更多廣東話跟大家溝通，最後他用廣東話講「我愛你」，約定大家下次再見。