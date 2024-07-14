三伏天到 中醫醒你「冬病夏治」貼士

三伏天是全年最熱的時期，同時亦是最適合調理身體的時機。（互聯網、資料圖片）

夏至時節過後，明天起就是中醫所謂的「三伏日」開始，意指踏入全年最炎熱的日子。中醫認為此時陽氣極盛，是最適合調理身體的時期，能達到「冬病夏治」效果！不過要怎樣做才對呢？請來健福堂註冊中醫師吳銨淇教路，從天灸、生活習慣、飲食及穴道按摩着手，讓大家好好掌握養生保健時機。

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陽氣旺盛 把握時機

吳醫師指三伏天是初伏、中伏和末伏的合稱，夏至後的第3個庚日為初伏（7月15日至24日），第4個庚日為中伏（7月25日至8月13日），立秋後第1個庚日為末伏（8月14日至23日），此時人體陽氣最旺盛，她建議可於這段時間進行傳統療法三伏天灸，她解釋：「即是將性味辛溫的藥製成藥貼貼在身上相應穴位，可利用天氣和藥物溫陽的性質去提升和增強人體陽氣，有助改善哮喘、腹瀉等虛寒性質的疾病，達到『冬病夏治』效果。」她補充每年的入伏時間並不固定，中伏長短也不同，要按「干支紀日法」來確定日子。

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按穴養心 降火安神

養生方面，可順着夏日陽盛、日照長的特點而夜臥早起，吳醫師亦建議應保持心境開朗，多到戶外走走接觸不同事物，並謂：「處於炎夏更需要固護陽氣，避免整天留在有冷氣的地方，洗澡時水溫不宜過低，若出汗便應及時抹乾汗水，勤換衣物，保持乾爽。」三伏天期間不少人會容易感到胸口翳悶、心煩燥熱，吳醫師指夏天對應的內臟是心臟，因此可按摩心經的神門穴，和心包經的內關穴清心除煩。

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飲食調理 清爽度日

夏天潮濕悶熱，不少人會大量進食冰涼食物，惟吳醫師強調寒涼食物容易傷脾胃，繼而影響脾胃運化功能，導致腹瀉情況，她建議可多吃薏仁、綠豆、荷葉、冬瓜、烏梅、蓮藕、蘆根等食物，既有助消暑清熱，又能化濕利水、生津開胃。她同時推介蓮藕綠豆湯及荷葉冬瓜薏仁水兩款湯水：「前者有消暑生津及清熱解毒利水之效，後者則可健脾利水、祛濕止瀉。」但她提醒兩款湯水的食材性味偏寒涼滑利，若本身虛寒或津液不足者不宜食用，建議應先向中醫師了解。