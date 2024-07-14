父女檔吸金！陳柏宇唔介意大女做童星

歌手陳柏宇（Jason） 攜快6歲的長女Abigail（Abi）今天（14日），以「父女檔」姿態出席杏花新城活動，Abi全程表現活潑又精靈，答司儀問題時零怯場，笑容燦爛又有問必答，不過因現場的巨型吹氣彈床及瀡滑梯設備太吸引，Abi不時撇低爸爸去玩，要Jason忙工作之餘又要左望望右望望，周圍望實女兒。活動中段，Jason太太符曉薇（Leanne）抱住1歲多的細女Audrey現身捧場，Jason不時離遠望住妻女唱歌，一家四口幸福滿瀉。

Jason對於Abi被讚乖巧，他說：「唔係次次都咁合作㗎，之前同佢出席活動，佢都唔肯出聲，可能依然大個女咗，所以冇咁怯場。」有謂Abi大有潛質做童星，他就話不抗拒，笑言囡囡可以幫手搵錢養家，只是怕囡囡工作時不交戲，擔心辛苦了工作人員。又謂Abi將讀全日制的幼稚園，他和太太可以輕鬆點，有多些私人時間。

活動上，Abi開心自爆將跟媽咪Leanne及大班親友去澳洲旅行3星期，但爸爸及妹妹冇份時，Jason即時扁嘴，他說：「因為我要留港工作，唔帶細女去係因為太太一個帶兩個小朋友就冇得玩，所以留細女畀我照顧。」對湊女相當有信心的他稱絕對冇問題，因為細女好易湊，又內疚謂最近感冒，將病毒給太太及細女，唯獨大女Abi抵拒力強沒受感染，只是Abi的食飯問題，對他來說是每日的考驗，因為囡囡食得慢又食得少，所以陪她食飯需要很長時間，但當囡囡返學及出外用膳時卻沒有問題，笑言可謂囡囡有心欺負他。至於工作方面，他將於8月推出新歌，主題是依靠，無論在愛情，家庭，朋友及工作上都適用，可帶給樂迷正能量。