郭富城十字韌帶斷裂頂硬上演出　擔心要結束舞蹈生涯

「舞台王者」郭富城（城城）接受鄭丹瑞的網上頻道節目訪問，分享將於下月舉行個唱心情，相隔8年再登紅館舞台，城城指今次新增不少元素，望能向觀眾呈現不一樣的效果，更指演唱會主題曲《Exit》早在疫情時錄製，由於當時受疫情所限，工作量大減，為免浪費時間，故望製作一首新歌。

已先後舉行多次演唱會的他，認為每次舉辦演唱會的心境均不一樣，坦言於舞台上「身經百戰」，扭傷已經是家常便飯，更爆出2016年負傷上陣參演紅館騷情景，指當年早於巡演時跳彈床導致前十字韌帶撕裂7成，而其後參與電影拍攝時更導致完全斷裂，曾憂慮其舞蹈生涯會否自此終結：「當時醫生話如果進行手術，唔可能短時間內康復，但係演唱會檔期已定，所以決定照原定計劃舉辦。嗰陣係喺十字韌帶斷裂狀態下演出，每場演唱會完成後，膝蓋都會腫到4分1個足球咁大，每晚喺後台由教練用超聲波儀器消腫，好在最終演唱會順利完成，所以即刻接受手術，仲可以短時間內痊愈。」

城城預告今次演唱會將會唱出過往多年演唱會沒有唱到的歌，並指多年來陪伴他走過的歌迷一定記得這些歌，更說：「雖然我記熟歌詞，但每當細閱時都會感動，相信個人經歷同心態上轉變，會令今次演出嘅感覺截然不同。同埋今次演唱會採用三面台，舞台設計亦加入唔同細節，務求令每位觀眾都感受到演唱會帶出嘅概念，舞者除咗一直沿用開嘅，亦有新舞者加入，希望能新舊融合，擦出新火花。」訪問中更播出許冠傑的打氣片段，城城即席邀請對方入場睇騷。