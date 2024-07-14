Lolly Talk儲夠10首歌　快過COLLAR出處女專輯

女團Lolly Talk今日（14日）到尖沙咀一酒店舉行《Lolly Talk 2nd Anniversary Fan Meeting 》，慶祝出道2周年，與相約近400位波板糖們（粉絲暱稱）見面。活動上，粉絲為博偶像眼球出盡法寶，以奇特造型現身，有男粉絲穿水手服和女僕制服，亦有粉絲以超巨型恐龍造型出場，非常誇張。Lolly Talk甫出場即唱新歌《數到十》，透露唱歌時已經有點想喊，但她們事前已經決定好誰先喊就把她的黑圖放上網，所以要忍住。

Lolly Talk成員阿妹透露今早8點已經開始準備，經過會場樓下已經見到一班粉絲等待，更甚有一批男粉絲穿着西裝，令她有種出嫁的感覺。她們又指早前一班隊友已經私下約食飯和睇戲慶祝過：「我哋好少8個人齊人，因為比較多人，所以通常都分組，兩個兩個出。」

因腳傷休息近兩個月的阿蛋終於歸隊，她稱已經康復，但要時間追回進度，排舞時都會盡量避免踎低動作，需要慢慢適應。她們興奮宣布即將推出首張新專輯《10+1》，透露專輯中有隱藏特別收錄。問到如果新碟大賣會否派福利？她們就表示想舉辦簽名會：「其實之前賣相集都有簽名，但當初搞完之後我哋雖然玩得好開心，但經理人就好攰，不過都想搞多次。」提到他們出新專輯快過女團COLLAR，她們表示已經想出大碟好耐，在不同的訪問中都透露過，而且終於儲到10首歌，非常有意義，又指推出了二次元手遊，希望不論線上線下都可以和粉絲互動。

她們亦提到在台灣拍攝綜藝，大爆成員為了吃而放棄玩遊戲。講到有大批網友大讚她們新歌MV中的沙灘造型，她們透露本來不知到MV拍攝內容，以為當時拍攝是綜藝的一部分，所以她們當天才穿小背心，以為要玩遊戲，誰知是拍催淚環節，隊員Sinnie和阿妹更特地襯了小島風情的衣服，問到會否多着小背心拍攝？她們說：「物以罕為貴。」