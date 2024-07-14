游嘉欣台灣回港即發燒　手現紅點醫生唔講係咩病

無綫小花游嘉欣（游游）今日（14日）到太子出席活動，活動上游游即場與兩位霹靂舞者學習簡單的霹靂舞動作，她笑言：「唔好睇嗰幾下動作咁簡單，但要跟到拍子都好難。」之後她又擔任遊戲的評審，與觀眾互動。

剛從台灣完成劇集拍攝回來的游游，透露台灣天氣過分酷熱，在停止拍攝休息的幾天，突然發冷發燒，然後手上開始出現紅點，於是就去睇醫生：「醫生話我呢個喺小朋友病，問我有冇接觸過小朋友，但喺我冇（病嘅名稱？）醫生冇講，不過都唔喺咩大問題，純粹接觸到啲病菌，叫我食吓退燒藥休息吓。」

另外，游游又指自己從台灣回來黑了幾度，她謂雖然有做足防曬和防蚊措施，但依然被蚊咬：「我每日都幾乎用咗半支防曬，我哋要去啲草叢拍攝，我又要着短褲，而且我好容易惹蚊，所以隻腳不停畀蚊咬，加上我喺容易留疤體質，所以依家隻腳一撻撻。」稱今個夏天都要着長褲遮醜。提到她台灣偶遇攝影師進行私影，游游即矯正說：「我見到條題都嚇親，唔喺私影，喺咁啱拍嘢嘅時候，佢見到我就問我影唔影相，成件事喺好隨性。（有冇留意台灣男仔？）又真係冇，主要都係食。」