鮮娛糧｜周柏豪死頂晒Rap　網民：睇到好尷尬！

歌手周柏豪近年積極托展內地市場，近日參與籃球真人騷《我在橫店打籃球》，自爆已有29年球齡。打籃球還打籃球，但令人摸不著頭腦的，卻是他與其他參加者輪流在球場上大晒Rap功，互相Battle！

雖然有其他藝人用廣東話Rap，但柏豪就挑戰普通話Rap，他霸氣出場，在完全沒任何Beat及音樂底下，以清唱方式Rap：「大家好大家好，我就是那個周柏豪！我現在Rap，你們是不是覺得很好笑？我Wow，你們每一個都好像小寶寶，快來讓叔叔給你抱一抱。」

期間柏豪有同其他藝人互動，他們亦十分畀面，如他唱到「快來 讓叔叔給你抱一抱」時，歌手卡斯柏都立刻抱着他。影片近日在網上瘋傳，網民對周柏豪的Rap功並不受落，回應他的Rap詞「你們是不是覺得很好笑？」表示真的很好笑，直言睇到好尷尬。有人再重提他當年與張敬軒合唱《櫻花樹下》，認為是該作品後又一力作。

網民留言：「不是說話快一點就是Rap」、「黐X線，笑到我畀隔籬屋投訴」、「講嘢，數白欖同埋Rap佢揀咗最前者」、「尷到世界盡頭。」但亦有身為父親的網民表示，很了解柏豪，因為都是為搵食。