冼靖峰大熱天着大褸　自認愛靚唔愛命

「妙音龍子」冼靖峰（Archie）與「聲夢小花」林君蓮（Kaitlyn），今日（14日）現身將軍澳Ocean Popwalk海天晉滙出席活動，獻唱歌曲與一眾運動員跟現場觀眾玩遊戲，吸引大批粉絲到場支持。雖然近日持續30多度高溫，但Archie一於少理，穿上型格大褸現身，他説：「最緊要適合場合，知道今日活動喺室內有冷氣，不過初入行時都試過同樣情況，但點知喺商場嘅室外搞。」他指自己是「愛靚唔愛命」最緊要靚，故照穿着大褸完成活動。

向來喜愛打羽毛球的他，表示讀書時是校隊成員，更試過請專業教練訓練，期望能躋身港隊，可惜最終因膝傷而未能完夢，不過今日能見到他兒時的運動員偶像十分高興，又表示當初接拍劇集《神耆小子》時已開始健身，更成為習慣一直保持至今，又希望操出8舊腹肌，問他是否預備好隨時騷肌？他指做人應隨時做好準備，到工作機會來臨時便可以把握。

至於穿起白色貼身短Tee，大晒螞蟻腰的Kaitlyn，被問到是否打算走性感路線？在加拿大留學的她指於當地其實很普遍，提到她早前在社交網晒出穿起三點式，參加潑水音樂節的濕身照，被網民大讚身材進擊，更指她不輸同場的「最強Body」郭珮文，她直言被對方的身材震撼到，又大讚對方天生身形比例很好，更自爆是首次穿三點式，指完成了人生願望清單中的一項：「朋友鼓勵我試吓着嚟影相紀念，影完即刻着返件T裇。」她指當日有見到郭珮文，但因不相熟故未敢跟對方打招呼。

她表示對自己的身材滿意，問到之後會否多作性感打扮？她說：「我都想走女仔啲嘅風格，因以前大家可能覺得我比較男仔頭，所以依家每日都有做運動，希望令到線條更靚。」正放暑假的她，透露之前有跟《聲夢傳奇》學員見過面，但未有見到炎明熹（Gigi），又表示知道好友鍾柔美、姚焯菲及詹天文稍後開騷，會前往捧場。