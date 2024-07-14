林峯安排囡囡入讀騎術學校　否認太太是富二代

憑電影《九龍城寨之圍城》再度人氣急升的林峯，今日（14日）亮相沙田馬場「2023/24 馬季煞科日」，他先在馬匹亮相圈矚目登場，再於尾場賽事後在馬季煞科儀式中獻唱金曲，與馬迷熱情互動，將現場氣氛推上高峰。同場還有人氣樂團Zpecial、Pandora及 Nowhere Boys在賽事之間高歌助興。

林峯近期事業大旺，問到今次入馬場可被朋友狂問攞貼士，他自認沒有博彩運：「我冇乜意見，只係識買獨贏。（星運夠強就得？）唔敢當，我連抽獎運都冇乜。（係咪做出錢畀人抽獎嗰個？）大家開心啦，《九》都未搞慶功宴，不過大把老闆排隊畀錢，好似古天樂就排第一，同埋知道電影導演同『城寨』4子個個都好忙，等電影公司安排啦。」

他又謂曾有朋友游說夾份做馬主，不過自己未有行動，況且工作忙，甚少時間入馬場，又謂自己也愛策騎，20年前拍劇時已學曉，他說：「嗰時係策騎啲香港退役馬，雖然我有畏高，啲馬又好高大，所以有啲驚，但工作需要都冇辦法。」又讚囡囡「格格」比他叻，現時兩歲大，騎術比他更精湛，他說：「佢有入讀騎術學校，又冇畏高，又鍾意動物。（買隻良駒畀囡囡？）太貴啦。」

談及內地有傳其太太張馨月其實是富二代，外母曾經營飲食王國，生意最高峰期身家過千億，只是後期家道中落，他說：「呢啲傳聞唔重要，太太係小康之家出身。（有傳外母想東山再起？）我都唔知道，可能佢（太太）冇講我知，不過呢啲唔好信，網上傳聞好多都係假嘅。」

至於太太換了新髮型被網民激讚，林峯直認滿意太太的新形象，還羨慕太太髮量多：「佢頭髮厚過我。」不過講到太太剪髮也着低胸裝性感示人，他又發揮「寵妻本色」：「正常啦，天氣太熱，我唔介意，應着咩衫時就着咩衫。」他又說不敢擔任太太的形象指導，反而要太太幫忙給予意見，還說模特兒出身的太太易買衫，反而他要試身：「尤其買褲，好難買到啱身。」

他在馬場獻唱《愛在記憶中找你》及《愛在三千的宇宙》2首歌，炒熱全場，氣氛如舉行小型演唱會，而他將於9月在澳門開個唱：「當呢次係啟動巡唱嘅熱身，都有5年冇開演唱會，如果香港開演唱會最快要明年，我知公司已幫我入紙申請開騷。」