Gao@COLLAR激罕晒三點式　Marf「露點」搶Fo

人氣女團COLLAR近日分別有3位成員於社交網大晒水着派福利，包括了隊長沈貞巧（Gao）、Ivy So（蘇雅琳）以及Marf（邱彥筒）。

隊長沈貞巧樣子甜美兼跳得又唱得，又經常於社交平台分享日常生活和紀錄工作，吸引不少粉絲支持。近日她與一班好友一同到西班牙的巴塞隆拿旅行，日前爭就在網上分享一位女性好友被求婚的過程，不少網友都紛紛留言送祝福，亦有不少網民留言問到：「唔知幾時輪到Gao隊呢？」而昨日，她就在網上激罕大晒水着裝靚相，只見相中她穿上性感三點式，露出白滑玉背，渾圓的臀部更喺任睇唔嬲，一眾網友紛紛留言畀心心說：「留咗幾行鼻血點算？」連圈中好友余香凝、隊友邱彥筒和芯駖都忍唔住要大讚「太正」！

而「顏值擔當」的Ivy So（蘇雅琳）近日就去了越南富國島旅行，大晒三點式，不過就外加了上衣，未有展露「峰」芒，不過一雙白滑美腿，都夠曬煞食！另外，成員Marf（邱彥筒）亦有與朋友到泳池曬太陽，雖然她未有大晒全身照，只有躺在椅子上影自己的下半身，看到她以超高衩泳裝上陣，盡騷一對古銅色美腿，更有眼利的網民發現Marf大腿上原來有「粒痣」，相當養眼！