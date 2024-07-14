今森茉耶 日菲甜心天使

數日本新一代嘅人氣女星，曾被稱為奇迹美少女嘅橋本環奈都算係代表人物之一，難怪一有撞樣新人登場，外界往往會拎嚟同環奈作比較，包括最近加入寫真界嘅混血美少女今森茉耶。

青春逼人

有人話，男士喺睇女方面好「專一」，無論係少男、中佬、大叔抑或銀髮族，總係對青春玉女情有獨鍾，呢個講法只要睇吓日本寫真界咁落力拉攏少女入行就可以得到印證，就好似今日為大家介紹嘅今森茉耶，喺今年3月先剛剛年滿18歲，真係夠晒嫩口！

出生於日本宮崎縣嘅茉耶係一名混血兒，有一半菲律賓血統，長相甜美，氣質清純，特別係一雙精靈動人嘅明眸更加係笑意盈盈，絕對可以用甜心天使嚟形容，同當年嘅橋本環奈有幾分相似！身材方面，茉耶瘦得嚟又有啲曲線，事關心口有對分量唔細嘅美乳，肌膚仲要鮮嫩白滑，吸睛度不比其他大波妹遜色！

選美冠軍

家陣好多年輕人都會拍吓短片擺上社交平台，今森茉耶亦唔例外，除咗為佢喺網上爭取到唔少流量，仲因此獲得藝能事務所垂青，成功投身藝能界。為咗吸引多啲人關注，茉耶順勢拍埋寫真，仲喺2023年雜誌小姐選舉中奪得冠軍獎座添！自此之後，阿妹喺寫真界嘅活躍度大增，更加獲得推出首本個人寫真集嘅機會。

提到呢本寫真集，出版商喺安排上可以話幾有心思，事關拍攝團隊特登去到茉耶媽媽嘅出生地菲律賓取景，令阿妹相當感動。除咗拍寫真，茉耶嘅演藝事業亦發揮得唔錯，最近仲有份參演知名日本導演清水祟嘅電影新作《這是誰？》添！