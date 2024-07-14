寓性趣於工作 妙不可言

細路要做作業，大人亦需要工作，似乎生活總係離唔開一個「Work」字，感覺上有啲悶，但牽涉到情色範疇，非但唔會令人覺得枯燥乏味，仲可以話係妙不可言添！

Working In The Garden 另有所指

喺花園工作，直譯成英文，就會變成「Working In The Garden」，但有人會當呢一句係情色俚語咁用，暗藏女性自娛嘅意思，單睇字面又真係估佢唔到！

講起Working，不期然諗起Working Girl，亦即係「職業女性」，喺度考吓大家，知唔知歷史最悠久嘅現存妓院係邊一間？答案係位於澳洲西部嘅Questa Casa，早喺1890年代建成，外號叫「The Pink House」，起初係為咗因淘金熱而嚟到當地搵食嘅男士而設，家陣唔止繼續經營，仲搞埋導賞團介紹當地歷史添！

Work-out 一舉兩得

有人話，性愛都係一種運動，但有冇一招體位真係可以達到健身效果呢？不妨試試「Work-out」呢一招。玩法好簡單，男方將女方抱起，女方則用雙腿緊夾男方腰間，就可以進行活塞運動。呢招同「龍舟掛鼓」有啲相似，分別在於男方要喺抽送期間做出深蹲動作。性學家話呢一招可以幫助男方鍛煉雙腿，而女方亦可以練到核心肌肉，最重要係深蹲動作能夠提升衝刺時嘅深度，令快感進一步提升。

《Working Sluts》 職場淫娃

職場淫娃向來係四仔世界成日出現嘅角色，數到經典之作，不得不提Elegant Angel喺2015年推出嘅《Working Sluts》，事關片廠搵嚟Alexis Texas、Charley Chase、Jana Jordan等天后級脫星參演，如此鼎盛嘅陣容確係可一不可再。另外，劇情吸引亦令唔少四仔迷睇得津津有味，故事講述呢班職場淫娃因為各種原因搭上男同事，當中有人博上位，有人為減壓，有人想忘掉情傷，最終令辦公室傳嚟一陣陣淫聲浪語。由於口碑好，銷量又唔錯，令呢套作品喺多個四仔頒獎禮上獲得提名。

同場加映：《I.B.WORKS 蕾大全集》

同「Work」有關嘅日本AV多不勝數，但筆者第一時間諗起I.B.WORKS，呢間片廠喺2013年推出咗一套經典叫《I.B.WORKS 蕾大全集》，除咗片長有成23小時之外，仲因為女主角係人稱「蘿莉系代表」同「終生榮譽處女」嘅蕾。2006年以S1專屬女優身份出道嘅佢，憑住萌味外形同33D美乳，好快獲得極高人氣，而且就算從演期間演過唔少重口味作品，仍無損其純情形象，2013年更同時成為MOODYZ同Wanz Factory嘅專屬女優身份，風頭可謂一時無倆。