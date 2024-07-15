【是日通勝】

農曆六月初十

甲辰年 辛未月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、納財、栽種

忌：安床、開倉、置產

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：46、15、04

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：事業進步，但不要對收入增長抱太大期望。

金牛座：錢銀來得快去得快，是時候要做理財計劃。

雙子座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

巨蟹座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

獅子座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

處女座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

天秤座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

天蠍座：運勢提升，求職者可找到自己喜歡的工作。

人馬座：求財勿鋌而走險，以免犯官非，得不償失。

山羊座：愛情運非常好，無事獻殷勤，伴侶更愛你！

水瓶座：事業運強，財運亦急升，專注工作有着數。

雙魚座：工作表現獲讚許，宜保持謙遜，繼續努力。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）狗 易暴躁

鼠：事情未到最後不會知結果，保持耐性！

牛：小心駛得萬年船，做事切忌粗心大意。

虎：運勢尚可，但工作有點忙，容易犯錯。

兔：做事得心應手，但提防豬隊友拖後腿。

龍：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

蛇：防患於未然，為健康着想，不宜熬夜。

馬：珍惜眼前人，感情關係是要用心經營！

羊：貴人運強，大膽表達心底話易獲認同。

猴：獲財神眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

雞：事業運轉差，職場流言多，士氣受挫。

狗：是日沖煞，有伴侶者要好好控制脾氣。

豬：事業發展向好，遇到困難也有力克服。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

連自己都能犧牲，還談甚麽未來好運？

好多時候，人的運程須從八字計算出來，但所謂知命認命，都要為自己作出準備。別以為忍辱負重，你就能苦盡甘來，也並非所有人都是你獲取幸福和成功的助力，往往在你對前路感到不知所措，遇上運滯或百事不順時，對你好的人少之又少。相反，大部分人只會嫉妒、扯後腿、對你用完即棄，而在這個時候，有些偽善的人會扮演好人，教你做人道理，甚至利用宗教，扮演一代宗師，俘虜你作為其弟子，使你追隨他，目的是要你不停獻出金錢，到最後是誰得到成果？值得反思。

有些人比狼還狠，比蛇還毒，而且心眼小，你幫了他，不但得不到感恩，還想辦法借刀殺人，要把你剷除。蛇冷血是為了防備敵人，但再冷血也不會向同伴施毒手，但有些人卻不一樣，為求達到目的，可以鐵石心腸地對付你，若不小心，分分鐘變成了寓言故事中的救蛇農夫！

狼凶殘只為了爭食物，牠們再壞也不會抛棄家庭，但有些人把結婚當成兒戲，生仔為的是交代，經常把枕邊人出賣是品性。我們信因果，你的格局就是將來的結局，即使一個人機關算盡，但還有天算。現在社會中，有多少蛇藏身於人群中？又有多少狼披着人的面目？

當遇上困難，記住是短暫的，十年河東，十年河西。袈裟未着愁多事，着了袈裟事更多。