周末好去處　商場體驗異國風情

今個夏天，不用訂機票都能在香港感受異國氣氛，尖沙咀iSQUARE國際廣場和MOKO新世紀廣場分別化身日本和法國著名旅遊景點，除了有廣島夏日限定版觀光大使—Lemon Chan小檸及其小夥伴們全球首次曝光，還有11位栩栩如生的體壇健將與大家共度炎夏。

【Summer Fun廣島の魅力大發現】

今個夏天，不用訂機票都輕鬆感受到日本廣島旅遊氛圍！尖沙咀iSQUARE國際廣場即日起至9月1日，聯同廣島縣觀光聯盟首度呈獻【iSQUARE x Hiroshima │ Summer Fun廣島の魅力大發現】，今次更是廣島夏日限定版觀光大使—Lemon Chan小檸及其小夥伴們全球首次曝光，4位線條圓渾豐腴的夏日觀光大使包括Lemon Chan（小檸）、Lemo Chan（小檬）兩兄妹、Tangerine Chan（廣橙） 及OysChan（牡蠣君），以陽光笑容、短小的身軀及靈活的身手游走在iSQUARE國際廣場，為香港朋友介紹廣島全方位觀光魅力，由令味蕾振奮的廣島燒及尾道拉麵，到世羅高原農場的花海，文青攝影迷喜愛的千光寺及貓之細道等等，一一融入3個打卡裝置之內，當中包括有6米高吸引眼球極可愛的Lemon Chan，座鎮地下iPIAZZA「Lemon Chan大啖歎廣島燒」，並帶來16米長的觀光大道來展示廣島特色風貌。另外，於3樓iFUNCTION的「『美食x運動』嘉年華 ‧ 喜迎2024體壇盛事」，配合仲夏2024體壇盛事，熱血地向廣島美食衝刺。還有位於大堂樓層iEXHIBITION洋溢文化慢活氣息的「尾道與貓之細道 ‧ 貓奴必去之地」！

【MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』】

充斥著濃濃藝術與浪漫氛圍的法國巴黎，今個盛夏將上演四年一度的國際體壇盛事，勢必成為全球焦點！MOKO新世紀廣場夥拍本地人氣插畫家Cuson由即日起至8月18日帶來【MOKO x Cuson 最強運動聯「萌」】，為未能飛往巴黎為港隊打氣的各位，帶來猶如置身盛事現場的體驗，感受熾熱的運動氣氛。今年主辦國將大部分比賽項目完美地融入巴黎各個經典古蹟及地標中，讓參與賽事的健兒及觀眾欣賞激烈比賽同時，也可見證巴黎誘人的魅力。以象徵法國的藍白紅三色為主色調的【MOKO x Cuson 最強運動聯「萌」】亦倣效設計，將乒乓球、游泳、單車及劍擊賽場建於塞納河、凱旋門及4.7米高紅磨坊前，並於6.5米高艾菲爾鐵塔旁設置「法式風情打氣區」讓訪客觀賞賽事直播。Cuson筆下栩栩如生的11位體壇健將將置身場內7大打卡位與訪客一同投入體育熱潮，而「Cuson插畫展」更會展出多幅以多位香港運動員為主角的畫作，其中3幅更是特別為今次展覽獨家創作的，期望以獨一無二的本土藝術方式為運動員打氣兼致敬！