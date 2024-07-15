《新聞女王》變動物紀錄片　陳山聰做黑面神馬國明夠賴皮

無綫於明晚（15日）播出野生動物紀錄片《森林女王》，為令觀眾看得投入，破天荒以戲劇手法包裝，請來去年熱播台慶劇《新聞女王》的演員作粵語聲演，包括馬國明、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、郭柏妍、何廣沛、陳曉華、譚俊彥及陳山聰等，其中陳山聰將越洋聲演最強獅子王—「黑面死神」，聲勢浩大。《森》跟《新》劇一樣以「弱肉強食」的背景世界作基調，並同樣以描寫女性角色為主，製作組除找來《新》劇班底聲演之餘，每個人在《森》的角色跟《新》劇角色性格相似，並用上相同名字。

為了完美還原《新聞女王》角色的特色，高海寧（高Ling）及鄧智堅可謂施展渾身解數。聲演高傲又進擊的怪獸家長級獵豹Cathy的高Ling，正式埋位前還盡最後努力還原Cathy神態，配音前10分鐘仍在努力讀稿「攞番Cathy個感覺」，高Ling說：「我配音時會忍唔住演番Cathy啲眼神，我唔識點樣就咁用聲去演一個角色，所以覺得配音員好勁。」高Ling更笑言配音耗盡精力，一度餓得肚子打鼓！而聲演野狗的鄧智堅，則特意黐了「飛爺鬍鬚」、戴上「飛爺眼鏡」及招牌珍珠奶茶幫助投入飛爺世界，相當認真，他說：「做幕後配音都要成個造型畀埋出嚟，咁先攞番個感覺！」他坦言是次任務頗有難度，幸好之前曾參與真人騷《好聲好戲》，累積了一定訓練及經驗。

至於聲演賴皮愛面子的獅子王的馬國明，則刻意壓低聲線配音，初次接觸配音的他更大嗌好玩：「我鍾意配啲好衰嘅角色，可以變聲，過癮啲！」他續指當年參加藝員訓練班時學過配音，但之後卻未有機會接觸配音工作：「當再嘗試吓、再學吓，話唔定第時有動漫配吓，都幾好玩！」至於聲演高Ling獵豹囡囡芷瑤的陳曉華，與原裝角色一樣事業心重，並一心想要繼承母業成為「森林女王」，為了凸顯角色硬朗感，陳曉華刻意壓低聲線配音之餘，更邊配邊手舞足蹈幫助投入角色：「我覺得都要浮誇啲去演繹件事，唔可以咁平淡去講。」