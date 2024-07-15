「兒童奧斯卡」舉行　邊個亞裔男星被鬼口水「洗禮」？

每年一度有「兒童奧斯卡」之稱的《第37屆兒童選擇大獎頒獎禮》（Nickelodeon's Kids' Choice Awards）日前於加州聖莫尼卡舉行，今屆邀請到德國前超模主持Heidi Klum出席。其中馬來西亞裔英國型男Henry Golding慘被「鬼口水」照頭淋。

偕女兒Lyla出席的Henry上台任最受歡迎男歌手頒獎嘉賓，當他宣讀由美國天王Post Malone獲獎時，他即被頭上的「鬼口水」照頭淋，令在場的小朋友觀眾興奮得瘋狂尖叫。

至於其他賽果方面，去年橫掃全球票房的大熱電影《Barbie芭比》（Barbie）結果奪最受歡迎電影，而女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）則以大熱姿態奪最受歡迎電影女演員，不過她因懷孕而未有出席親自領獎。至於最受歡迎男演員就由《旺卡》（Wonka）的美國男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）奪得。而另一美國男星積碧克（Jack Black）雖然失落最受歡迎動畫電影配音男星，但就憑動畫《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）中他配音的反派「庫巴」而勇奪最受歡迎反派，他拍得獎片時亦被「鬼口水」洗禮。

此外，美國天后Taylor Swift亦連奪3獎其中包括最受歡迎女歌手，而她的美式足球員男友Travis Kelce亦獲最受歡迎男運動明星。而有份出席的Heidi Klum就代表有份任評判的才藝真人騷比賽《全美一叮》（America’s Got Talent）領取最受歡迎真人騷。