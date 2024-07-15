東港城呈獻「運動狂熱．躍動巴黎」迎接世界體壇盛事

【營業資訊】四年一度的體壇盛事一觸即發，整個香港瀰漫著運動狂熱。東港城將於7月27至8月11日期間呈獻「運動狂熱．躍動巴黎」活動，將一樓中庭特別打造成「躍動巴黎體育館」，讓一眾摩拳擦掌的運動健兒亦能參與其中！佔地逾5,300呎的體育館以法式風情布置，以法國國旗為主色調的矚目法國色彩賽道、迷你巴黎鐵塔還有最具代表性的聖火誓點燃各位的運動魂，不但可在場內盡情打卡感受法式運動球場狂熱氣氛，更可親身上陣，挑戰三大人氣體育項目射箭、網球及足球，以汗水一較高下；更特別引入新興運動桌下足球機，二人互相比併，大考腳法。

為隆重其事，將於7月27日（星期六）舉行東港城「運動狂熱．躍動巴黎」打氣派對，並邀請劍擊隊大師兄張小倫、羽毛球女神吳芷柔、歌手胡鴻鈞、任暟晴、冼靖峰、鍾柔美、孫漢霖及劉詠彤一同出席，為整個活動揭開序幕，並為港隊打氣，希望香港運動健兒在今屆可取得佳績。

商場亦將全程直播焦點賽事，更於部分賽事特設Chill級打氣派對，為各位昇華觀賽體驗，請來全港市民擔任啦啦隊，盡情躺臥於豆袋梳化為愛隊吶喊，並於指定日子派發打氣爆谷及氣球，齊為港隊助威打氣。

三星期的賽事緊張刺激，為紓緩大家的緊張氣氛，商場亦會在8月11日（星期日）閉幕當天舉行閉幕運動音樂會，請來女團VIVA、顏米羔、陳蒨葶及李爾晨大唱好歌，多個團體亦會表演花式足球、花式跳繩及藝術體操等表演，結合運動及音樂為整個活動完美謝幕。

全城燃氣運動狂熱，東港城亦於這個夏日大手推出9大消費獎賞，憑指定消費換領潮流電子產品、運動服飾電子贈券、按摩器、運動飲品、泊車券及一田超市贈券，甚至有機會贏取來回法國巴黎機票，真正躍動巴黎！