《善宰》見面會！邊佑錫驚見假蜘蛛　被港迷搞喊

韓星邊佑錫憑人氣韓劇《背著善宰跑》中「善宰」一角爆紅，上月展開出道以來首個亞洲巡迴見面會的他，昨晚（14日）在亞洲國際博覽館舉行見面會的香港站。

邊佑錫出場後唱出《背》劇的主題曲《Loveholic》，之後用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好！」他表示在做模特兒時曾來港工作，亦曾在香港拍攝，留下很愉快的回憶。

當問他來港想去主題樂園還是去欣賞幻彩詠香江，他便選了後者：「因為我喜歡看夜景。」他又指前一日品嘗了芒果西米露，覺得很好吃，在見面會結束後會再食。他透露曾與家人約定在《背》劇結束後一起去旅行，又表示至今未曾與家人坐飛機到海外旅行，台下即有粉絲叫他帶家人來港旅遊，邊佑錫即說：「我昨天去了海邊散步，風景好美，我也很想帶家人來。」並表示回韓後會跟家人商量，希望可以一起來旅行。

他全晚抽出多位幸運粉絲上台跟他互動，包括一起重演《背》劇的經典場面及玩指手畫腳遊戲，又與粉絲自拍留念。而他玩猜物件遊戲時，看到模型蜘蛛後嚇得大叫，之後他澄清並不怕蜘蛛，更立即拿着蜘蛛拍照，場面搞笑。

香港粉絲為他製作打氣影片和送上蛋糕，令邊佑錫感動爆喊，在唱畢最後的歌曲《Run Run》之後，他更一度喊到說不出話，他表示知道有很多人從很遠的地方來看他，承諾會繼續努力，希望下次也能來到香港開見面會。