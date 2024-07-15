AquaHarmony　半潛式度假天堂

暑假剛剛開始，相信不少人的魂魄早已飛往一個個避世海島吧！而為了應對全球水位持續上升、天然島嶼有可能被大海淹沒的威脅，開墾人工島已成為建築界積極研究的解決方案，像今次介紹的前衞構思「AquaHarmony」，就為未來世界送上一個半潛式度假天堂。

貌似海上花

由建築師Delnia Yousefi設計的「AquaHarmony」，旨在建立一個海上宜居社區，為日後陸地有可能被海水淹沒，提供一個應對辦法。從預想圖所見，「AquaHarmony」由多幢水滴形獨立屋組成，每幢樓高三層，以橋樑、步道連接起來，形成一座不規則的人造島嶼，貌似一朵巨型海上花，富有未來感，也極具線條美，其面積之大更達到95,000平方米！

隨水位升降

由於海洋環境帶有不確定性，「AquaHarmony」在設計中融入先進技術，確保住戶能安心定居。首先，整座人工島猶如一艘遊艇，在海中漂浮，可隨着海平面變化，時而上升，時而下降，可避免被海水淹沒。其次，它以先進的複合材料建造，不僅經久耐用，還能有效抵抗海水侵蝕，確保建築結構的穩定性。另外，大面積的落地玻璃也加入特殊的塗層技術，能抵抗壓力並長期保持清澈透明。

直擊水世界

說到「AquaHarmony」的最大亮點，在於其半潛式設計，獨立屋有部分地方位於水平面之下，配合全景玻璃窗，令屋內多了一個巨型水族館，住客可隨時欣賞水下世界，晚晚都有《魚樂無窮》作為陪睡節目。

順帶一提，作為一個海上社區，島內不乏公共空間，方便居民互相交流，不會因身處茫茫大海而感到孤單。