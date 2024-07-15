蔡依林淚別「18歲愛兒」：離別總是沉重和不捨

台灣天后蔡依林（Jolin）擁有兩隻比熊犬「屋虎」及「社長」，平日更不時於社交網分享愛犬生活動態，由於狗狗相當可愛，深得網民喜愛，不過忙於舉行巡唱的Jolin，昨晚（14日）卻於社交網宣布「屋犬」於本月3日離世，結束18年生命，她寫道：「離別總是那麼沉重和不捨，因生活的每步足迹，都曾有你。」

Jolin更向亡犬剖白內心世界，表示曾多次想像與牠離別，但從沒想過會是這樣的離別：「迅速又衝擊，現在想起你，還是會忍不住淚水，媽咪很幸福，留下的都是你笑笑的樣子，謝謝你總是善解人意，獨自勇敢地面對疼痛的折磨。」直言還想再次緊緊抱着愛犬，把手藏在牠毛茸茸的耳朵裏，拍牠的屁屁，玩無聊的梳化追逐遊戲：「帶你去片場和小巨蛋溜達，再把你整理像棉花糖一樣白鬆軟的陪媽咪看電視。」

由於愛犬身體抵受不住，必須轉身離開，到其他星球施展其治愈的魅力，令Jolin傷心不已，坦言面對無數篇關於愛犬的影片和照片，彷彿感到牠從未離開過，不過有再多的不捨仍要放手，Jolin最後表示：「謝謝你陪我度過無數個平凡的日子，接納我最黑暗的一面，你總要的那麼少，給我的卻那麼多，謝謝你如此無條件的愛媽咪，媽咪好愛你，好想妳，我的寶貝熊，我們下次再見了喔，My Forever Forever Forever love。」