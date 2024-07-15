港產片重拍美版逐套數　《無間道風雲》勇奪奧斯卡為港片爭光

邱禮濤新作《談判專家》最近重拍90年代美國片《冇數講》（The Negotiator）並取得佳績，而居美的吳宇森執導的美版《喋血雙雄》（The Killer）亦將於下月在影視串流平台推出。其實今次已非荷里活電影公司首次將港產片重拍成美版，過往亦有兩部港產片被改編成荷里活版。

《無間道風雲》

劉偉強和麥兆輝合導的經典警匪港產片《無間道》於2002年上映時票房口碑「雙贏」，「好事傳千里」翌年已有5間荷里活電影公司爭奪《無間道》的重拍版權，其中華納兄弟電影公司以175萬美元（約1,366萬港元）成功買下版權重拍，經過兩年籌備後，導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）宣布操刀執導美版《無間道風雲》（The Departed），並由超強大卡士-里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、麥·迪文（Matt Damon）、積尼高遜（Jack Nicholson）、麥克華堡（Mark Wahlberg）、馬田辛（Martin Sheen）以及艾力寶雲（Alec Baldwin）等合演，其中里奧仔與麥迪文分別飾演「警賊」臥底。最終影片於2006年上映時大受歡迎，並連獲《奧斯卡金像獎》4項提名，結果馬田更憑影片而首度捧走最佳導演， 而影片亦勇奪最佳電影，成為史上首部外語片改編的電影獲最佳電影。

除了美版之外，《無間道》於2012年亦被日本TBS與WOWOW電視台買下重拍版權翻拍成日劇《DOUBLE FACE》，並由兩大演技派男星西島秀俊與香川照之擔任主角。

《異度見鬼》

對於港產片來說，2002年絕對是值得慶祝的1年！除了《無間道》之外，彭氏兄弟執導的恐怖片《見鬼》亦於同1年推出，影片上映時大受歡迎，最終勁收1,373萬元打入全年最高票房第8位。與《無》一樣，《見鬼》亦被荷里活電影公司睇中於2008年被改編成美版《異度見鬼》（The Eye），並由美國女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）飾演失明女子。《異》亦成為史上首部香港恐怖片被荷里活重拍。據知原本電影公司意屬另一女星雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）任女主角，但她因為工作檔期問題而辭拍，結果由謝茜嘉「冷手執個熱煎堆」接拍，為了「盲妹」一角，她花了數星期時間到失明人士協會學「盲」。