apm運動狂熱　首設巴黎鐵塔泳池藝術裝置　全天候欣賞運動盛事

【特約報道】踏入2024暑假，是時候投入世界級夏日運動狂熱！為響應疫後首個四年一度巴黎國際體壇盛事，帶動全城運動熱潮，新鴻基地產旗艦商場apm特別聯手南非3D專業插畫師Naydine Bosman，以豐富色彩、融合幾何圖案設計，配合運動及數碼科技概念，打造富有巴黎特色、面積逾3,000平方呎的《潮玩狂熱運動會》大型暑期裝置，由其設計代表香港「世一」項目及別具代表性的六位大型運動健將雕塑，帶領大家暢玩運動場館，5大吸睛打卡位包括玩盡街頭Battle大舞台、街舞體感遊戲、寓意「香港運動員游到世界之巔」首個商場40呎「巨泳池」場景、法式悠閑慢活大草地及經典地標艾菲爾鐵塔等，齊齊投入世界級運動狂熱！

狂熱景點1：世一運動健將

中國香港運動員近年於多個國際運動比賽中屢創歷史性佳績，成為世一運動員。apm狂熱運動會當然都要邀請他們「出現」，藉此向運動員們致敬！Naydine熱愛角色設計，她以現代簡約線條塑造最高近3米的6位運動健將雕塑，帶領大家暢玩運動場館，角色主題包括劍擊英雄、游水飛魚、體操天使、運動攀岩好手及2024首次納入奧運項目的霹靂舞街霸! 他們以法式優雅的美感呈現最佳運動姿態，為這場運動盛會營造愉悅歡慶的氛圍。

狂熱景點2：霹靂舞街頭Battle大舞台

霹靂舞以型格和極高難度的舞步動作引人入勝，今年更被正式納入奧運項目！apm特別打造街頭Battle大舞台，讓B-boys、B-girls透過源於紐約街頭的Break Dance展示自我、競技奮鬥一番！舞台上將設置5米闊的特大LED電視屏幕，為大家全天候放送運動賽事，讓大家隨時隨地投入運動狂熱。而舞台兩側綴以逾10呎高的火炬更象徵運動員的光芒，在體壇上大放異彩！

狂熱景點3：街舞體感遊戲

身處霹靂舞大舞台，定要感受街舞爆炸力、大顯身手 ！apm特設「街舞體感遊戲」，玩家可以自選「舞壇新手」或「舞林高手」歌曲，以特大LED電視屏幕盡情體驗街舞遊戲，跟隨螢幕指示舞動，以動作的標準度來獲得分數。跳舞時更會拍下玩家最型格一刻，隨時與朋友開心分享！而最高分數的頭3位，更可獲得《apm ! Sport Everywhere》雨傘及商戶現金券合共HK$900！

狂熱景點4：首個40呎、商場室內「巨泳池」場景

女飛魚何詩蓓在東京奧運為香港游泳奪得史上第一面奧運獎牌，輝煌戰績至今仍讓人記憶猶新。為向女飛魚游到世界之巔致敬，apm特別於中庭打造40呎長、全港首個商場「巨泳池」場景，以燈效塑造立體感，讓人猶如置身競爭激烈的游泳比賽中，感受游水飛魚的毅力，時刻保持正能量！

狂熱景點5：巴黎人熱愛之綠地

今屆國際體壇盛事將於巴黎舉行，apm潮玩狂熱運動會特別加入巴黎打卡熱點—著名地標「艾菲爾鐵塔」作為亮點，令大家可以欣賞賽事時更投入，齊齊於悠閑慢活大草地上感受巴黎氣息。而運動攀岩好手正於鐵塔中向上攀爬，象徵運動員不斷努力向上，在體壇再創佳績！

商場為向各位辛苦的運動員打氣，特別準備了由南非3D專業插畫師Naydine Bosman設計的限量版《apm！Sport Everywhere》雨傘實用潮物！她以不同的幾何圖形和簡約優美的顏色，加入4位運動健將作設計，印有「Sport Everywhere」及「Let's Move Up」的打氣字句，寓意大家齊齊投入運動熱潮，一齊撐中國香港運動員！而雨傘更附有吸水遮套，就算落雨使用後都不怕弄濕，易於收藏又響應環保。The Point會員於2024年7月26日至9月1日期間於場內以即日電子貨幣消費滿HK$1,200，即有機會換領。

此外，於7月26日至8月11日的指定星期六及日，商場會舉行一系列活力十足的表演，為顧客送上連串狂熱驚喜，包括充滿動感及爆發力的啦啦隊表演、型格街頭霹靂舞表演及工作坊、年輕歌手Busking等，以及捱夜必備的咖啡品味工作坊，為大家帶來全方位的感官享受，一齊為運動員打氣！

同時，apm亦會夥拍多區商場全天候直播賽事合共逾880個小時，同步推出多重暑期獎賞，包括盛夏印花賞、暑假Chill爽日夜賞、法式美食限定賞，分別賺取印花換領餐飲及購物優惠券、指定時間換領冰凍無糖氣泡飲品，以及換領「apm × Cupping Room 法式檸檬蛋白派」或「apm × DALLOYAU馬卡龍禮盒」。為全港市民送上逾萬份驚喜禮遇，盛夏消費狂潮浪接浪！