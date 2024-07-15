黃心穎家姐着三點式被11歲兒子咬耳仔　全城睇到眼凸

黃心穎已走出「安心事件」陰霾，並已嫁人，過着幸福生活，焦點銳減！但其二家姐黃心妙卻繼續活躍於社交網，不時上載性感照。日前一家去到外地旅行，心妙再次Post性感照，就連老公都加入，分享老婆床照。

黃心妙自2009年嫁給澳門商人後，育有3子女，日前一家五日去家庭旅行，心妙就密密晒靚相相，其中最性感是係一套印有兩隻眼仔的比堅尼，僅遮住三點，將其零贅肉身段表露無遺。不過最引人注目的，定必是一張她與11歲兒子的合照，穿浴袍的大仔從後咬心妙耳仔，驟眼看以為是心妙老公，令人嘩然，全城睇到眼凸。而她老公都有在社交網分享酒店房間，鏡頭還掃過趴在床上的心妙，心妙用被冚住臀部，疑似沒有着衫。

心妙並非第一次Post性感照受到爭議，之前曾身穿低胸露腰上衣，配以貼身黑色超短褲出鏡大騷長腿，正當網民以為心妙的性感照是老公視角之際，發現原來係出自阿仔手筆。心妙配文：「是日龍友Lucio（大仔），一直教我怎麼擺，原來我最自在是對住個仔，對着別人絕對害羞，阿仔仲超有耐性的！感動感動！」雖然Lucio攝影技術相好專業，但不少網民認為心妙不應該讓兒子為自己影性感相：「個仔咁細個就叫佢幫你影埋啲咁嘅相！」、「阿媽對住個仔擺性感post好尷尬……」、「影相冇問題，但係唔可以影啲健康啲嘅feel咩？」