多樣化茶飲茶點　解渴又消爽

提到飲茶，大家首先想到去中式酒樓飲早茶，緊接就是台式茶飲，近日除有新茶飲店開幕，亦有品牌推出新茶飲和醇茶拼配，再加上有茶室推出新口味茶點，品茶時也就更加多樂趣。

台灣過江龍

坊間的手搖茶店林立，早前再有台灣過江龍品牌在葵芳登陸，店子選用多款台灣在地農民種植的食材，再設計出不同的配搭。人氣的紅柚翡翠有指月銷百萬杯，綠茶配新鮮紅柚，清香酸甜又解渴。茶王奶茶選用的三十三茶王，是經過3日3夜焙火和回火，再熟成30日而成，回甘有奶香。其他還有蘋果紅萱、阿源楊桃紅茶和蕾夢蘆薈蜜等，有興趣可配帶有蜜香的琥珀珍珠，更添口感。

和式茶室

日本抹茶和焙茶深受港人喜愛，早前日本茶室於黃竹坑開設新分店，客人可選擇享用山政小山園調配的抹茶，另有京都茶葉專賣店的煎茶、焙茶及玄米茶。精品茶飲有抹茶、焙茶、紅豆或黑芝麻牛奶，再加上雪糕和芭菲，很是豐富。因應夏季，店子於即日至8月31日推出仲夏柚香系列，柚子蕨餅芭菲內有柚子啫喱、柚子果醬及柚子雪芭，再加不同配料。另外有柚子白玉軟雪糕和柚子薄荷梳打選擇。

酸爽青檸茶沙冰

酸酸甜甜的特飲，令人開胃又消暑。炸雞連鎖店的北角分店重新裝修，除增設自助點餐機和手機下單系統，還推出分店限定的新款青檸茶沙冰，用來配炸雞，又或是新出的咖喱酥脆雞飯或芝士肉醬意粉，開胃又解膩。

醇茶拼配

中式茶湯除配點心，也可拼配不同的菜式。荃灣一間酒店中菜廳近日推出午市及晚市的茶藝饗宴，菜式包括翡翠珊瑚百花煎釀帶子、蠔皇原隻8頭湯鮑扣鵝掌和遠年陳皮意大利黑醋骨等菜式，客人在品嘗食物時，可選2款新引入茶湯拼配。紅景天普洱來自海拔2千公尺的高山，以獨特大葉種普洱茶精製，湯色紅濃明亮，富獨特芳香。另一款紫芽紅茶源於海拔2,480米的野生茶樹，於每年立春前只採摘一季再製作，湯色清澈而滲蜜香，用來配菜別具風味。

健康之選

大家對茶飲又愛又恨，好喝但又怕肥。健康茶飲品牌在今個夏天用不同的果或水果設計色彩繽紛的特飲。杧椰甘露選用茉莉花茶配杧果、西柚和碌柚肉，再配椰子奶蓋、杏仁奶麻精和抗炎黃金珠，口感豐富。開心綠野以開心果醬配杏仁奶，再加點抗氧抹茶珠，清香宜人。再加上搶眼粉紅的粉黛胭脂紅，品嘗前記得打卡。